Olympia 2026! Nolte auf Goldkurs - deutscher Sweep möglich

SPORT1 21.02.2026 • 19:23 Uhr Die 27-Jährige Laura Nolte geht mit einem ordentlichen Puffer in den entscheidenden Durchgang. Lisa Buckwitz hat eine Medaille fest im Visier.

Laura Nolte greift nach ihrem zweiten Olympiasieg im Zweierbob. Die Weltcup-Dominatorin baute ihre Führung in Cortina d’Ampezzo im dritten Lauf mit Anschieberin Deborah Levi aus und geht mit einem Puffer von 0,35 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz in den vierten Durchgang. Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries (+0,54) ist Dritte.

Nolte will ihren großen Erfolg von Peking 2022 wiederholen - ist aber gewarnt. Am Montag im Monobob hatte sie im Entscheidungslauf noch einen Vorsprung von 0,15 Sekunden aus der Hand gegeben und war am Ende tief enttäuscht nur auf dem Silberrang hinter der US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor gelandet. Der Vorsprung auf Buckwitz ist aber komfortabel.

Buckwitz behauptet Platz zwei

Buckwitz, die als erste Bobfahrerin Olympiagold als Anschieberin und Pilotin gewinnen kann, sicherte ihren zweiten Rang mit Neele Schuten ab und hat eine Medaille fest im Visier.

Die frühere Weltmeisterin Kim Kalicki ist mit Talea Prepens Vierte (+0,63), nur neun Hundertstelsekunden fehlen zu Bronze. Damit ist sogar ein deutscher Sweep (Plätze 1-3 möglich).

Für Nolte (27) wäre alles andere als Gold eine Enttäuschung. Vor vier Jahren in Peking war die in Frankfurt am Main lebenden Athletin mit ihrem Triumph im Zweier zur jüngsten Bob-Olympiasiegerin der Geschichte aufgestiegen.

„Der Zweier ist meine Paradedisziplin“, sagte Nolte. Die Enttäuschung im Monobob wollte sie als „Ansporn“ nutzen - und ihr Plan geht bisher voll auf.

