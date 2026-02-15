Wachs-Betrug durch Norwegen bei Olympia? FIS lehnt Finnlands Protest ab

SID 15.02.2026 • 11:33 Uhr Der Einspruch gegen die Wertung des Langlauf-Sprints sei zu spät erfolgt.

Der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS hat Finnlands Protest gegen die Wertung des olympischen Langlauf-Sprints abgewiesen. In einer Stellungnahme, aus der die norwegische Tageszeitung VG zitiert, führt die FIS an, dass der gemeinsame Einspruch von Finnlands Skiverband und Olympia-Komitee zu spät erfolgt sei.

Die Finnen hatten dagegen protestiert, dass die Norweger um den neuen Rekord-Olympioniken Johannes Hösflot Kläbo, der den Sprint gewonnen hatte am Dienstag einen Vorteil beim Wachsen erhalten hatten. Der Weltverband hatte den Norwegern erlaubt, eine Wachsmaschine in den Wartungsbereich mitzunehmen, obwohl dies in den vorab erteilten Anweisungen untersagt war. Die anderen Mannschaften wurden nicht über diese Möglichkeit informiert.

„Der Sprint wäre anders ausgegangen, wäre die Wachsmaschine nicht über den Hinterweg ins Rennen gekommen“, sagte der deutsche Teamchef Peter Schlickenrieder. Finnland und die anderen Teams hatten von Vorgang allerdings erst am Donnerstag erfahren und, die Finnen legten erst am Samstag Protest ein. Zu spät, wie die FIS nun mitteilte, ohne eine Sachentscheidung zu treffen.