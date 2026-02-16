"Was hast du da auf dem Kopf?" Kurioser TV-Auftritt von Moderatorin bei Olympia

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat im Fernsehen mit einem eher ungewöhnlichen Outfit überrascht. Am Montagnachmittag erschien die 60-Jährige mit einem orangenen Pömpel auf dem Kopf in der Olympia-Übertragung des ZDF.
Kurioser TV-Auftritt von Moderatorin
„Hallo Katrin, die Spätschicht ist da. Was hast du da auf dem Kopf?“, begrüßte Moderator Jochen Breyer, den Müller-Hohenstein in seiner Rolle für den Tag ablöste, seine Nachfolgerin.
„Das ist ein Pömpel“, informierte Müller-Hohenstein im Anschluss und verriet die Hintergründe des Outfits: „Wir müssen das erklären. Wir sind hier im Studio zwei Münchener und ich war noch nie an einem Rosenmontag in Mainz. Man muss ja doch sagen: Das ist eine kulturelle Herausforderung. Aber ich habe mir Mühe gegeben.“
Olympia: „Stürz dich ins Getümmel“
Die Studios der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF befinden sich in Mainz. In der Landeshauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz findet seit 1838 traditionell der Rosenmontagszug statt, der als der Höhepunkt der Mainzer Fastnacht gilt.
„Ich werde diese kulturelle Herausforderung jetzt annehmen und in die Innenstadt fahren. Und dann schaue ich, was kommt“, kündigte Breyer im Gespräch an. „Stürz dich ins Getümmel“, erwiderte Müller-Hohenstein. Wo sie den Pömpel herhabe? „Vom Supermarkt an der Kasse.“