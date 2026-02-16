"Was hast du da auf dem Kopf?" Kurioser TV-Auftritt von Moderatorin bei Olympia

Johannes Behm 16.02.2026 • 17:32 Uhr Katrin Müller-Hohenstein überrascht bei der Olympia-Übertragung des ZDF mit ihrer Kopfbedeckung. Die Moderatorin erklärt, was es mit ihrem Kopfschmuck auf sich hat.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein hat im Fernsehen mit einem eher ungewöhnlichen Outfit überrascht. Am Montagnachmittag erschien die 60-Jährige mit einem orangenen Pömpel auf dem Kopf in der Olympia-Übertragung des ZDF.

„Hallo Katrin, die Spätschicht ist da. Was hast du da auf dem Kopf?“, begrüßte Moderator Jochen Breyer, den Müller-Hohenstein in seiner Rolle für den Tag ablöste, seine Nachfolgerin.

„Das ist ein Pömpel“, informierte Müller-Hohenstein im Anschluss und verriet die Hintergründe des Outfits: „Wir müssen das erklären. Wir sind hier im Studio zwei Münchener und ich war noch nie an einem Rosenmontag in Mainz. Man muss ja doch sagen: Das ist eine kulturelle Herausforderung. Aber ich habe mir Mühe gegeben.“

Olympia: „Stürz dich ins Getümmel“

Die Studios der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF befinden sich in Mainz. In der Landeshauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz findet seit 1838 traditionell der Rosenmontagszug statt, der als der Höhepunkt der Mainzer Fastnacht gilt.