Olympia: DOSB-Präsident Weikert trotz Negativrekord zufrieden

SID 22.02.2026 • 16:02 Uhr DOSB-Präsident Thomas Weikert hält die Ausbeute bei den Winterspielen in Norditalien für „sehr gut“, sieht aber trotzdem Handlungsbedarf.

DOSB-Präsident Thomas Weikert hat nach den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo ein positives Fazit gezogen. „Obwohl wir weniger Goldmedaillen haben als in China, ist das eine sehr gute Bilanz“, sagte der 64-Jährige im ZDF. Auch die 14 vierten Plätze in Norditalien könnten „sich sehen lassen“.

Handlungsbedarf sieht Weikert trotzdem. „Klar ist immer Luft nach oben. Insbesondere in den Fachbereichen müssen wir das analysieren“, sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB).

Am Schlusswochenende besserten zwei Goldmedaillen im Bobsport durch Johannes Lochner und Laura Nolte die Bilanz etwas auf. Mit 26 Medaillen landete Team D im Medaillenspiegel auf Rang fünf.

Olympia: Negativrekord für Team D

Acht Mal Gold bedeutet ein Negativrekord. In Peking waren es noch zwölf Olympiasiege und insgesamt 27 Medaillen gewesen.