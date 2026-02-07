ZDF-Moderator fehlt beim Olympia-Start

Eigentlich sollte der ZDF-Moderator Florian Zschiedrich am Freitag zu seinen ersten Olympischen Spielen nach Italien reisen - rechtzeitig zur Eröffnungsfeier in Mailand. Doch extreme Witterungsbedingungen mit Regen, Eis und Minusgraden legten den Berliner Flughafen lahm.
ZDF-Moderator fehlt bei Olympia-Start
Aus zunächst einer Stunde Verspätung wurden mehrere Stunden - schließlich wurde der Flug komplett gestrichen. Damit stand fest: Zschiedrich verpasste nicht nur die Eröffnungsfeier, sondern auch seinen ersten geplanten Olympia-Einsatz vor Ort.
Chaos am Flughafen: Zschiedrich verpasst den Auftakt von Olympia
Bei der Bild schilderte der 39-Jährige die Situation: „Es war ein absolutes Kommunikationschaos. Sämtliche Passagiere wussten nicht, wie es weitergeht“. Auch auf der Website des Flughafens habe es keine verlässlichen Informationen gegeben.
Die Folge: Volle Hallen und lange Wartezeiten - viele hofften bis zuletzt auf einen baldigen Abflug.
Für Zschiedrich ist die verpasste Premiere besonders bitter. „Meine ersten Olympischen Spiele vor Ort als Moderator begleiten zu können, ist ein Kindheitstraum. Dass ich bei dieser Premiere aber die Eröffnungszeremonie in Cortina wegen eines gesperrten Flughafens verpasse, hätte ich mir so nicht träumen lassen.“
Erster Einsatz bei Olympia verschoben
Ganz aufgeben musste der Moderator seine Reisepläne jedoch nicht. Er entschied sich für eine alternative Route, reiste am Freitag mit dem Zug nach Frankfurt und wird von dort am Samstagnachmittag über Venedig weiter nach Cortina reisen.
Seinen ersten Einsatz bei den Olympischen-Winterspielen wird er verpassen.
Zschiedrich ist an den Sendetagen des ZDF als Moderator an der Rodelbahn eingeplant. Beim Auftakt der Herren (heute ab 17:00 Uhr) hätte er bereits Interviews am Eiskanal führen sollen, auch wenn die ARD als übertragender Sender an der Reihe ist - daraus wird nun nichts. Trotz des holprigen Starts bleibt die Vorfreude groß: „Nach dem Eisregen hoffe ich jetzt am Eiskanal von Cortina umso mehr auf einen deutschen Medaillenregen."