ZDF-Moderator fehlt beim Olympia-Start

Samuel Kucza 07.02.2026 • 10:06 Uhr ZDF-Moderator Florian Zschiedrich verpasst wegen des Flugchaos am Berliner Flughafen die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele. Sein erster Einsatz verschiebt sich.

Eigentlich sollte der ZDF-Moderator Florian Zschiedrich am Freitag zu seinen ersten Olympischen Spielen nach Italien reisen - rechtzeitig zur Eröffnungsfeier in Mailand. Doch extreme Witterungsbedingungen mit Regen, Eis und Minusgraden legten den Berliner Flughafen lahm.

Aus zunächst einer Stunde Verspätung wurden mehrere Stunden - schließlich wurde der Flug komplett gestrichen. Damit stand fest: Zschiedrich verpasste nicht nur die Eröffnungsfeier, sondern auch seinen ersten geplanten Olympia-Einsatz vor Ort.

Chaos am Flughafen: Zschiedrich verpasst den Auftakt von Olympia

Bei der Bild schilderte der 39-Jährige die Situation: „Es war ein absolutes Kommunikationschaos. Sämtliche Passagiere wussten nicht, wie es weitergeht“. Auch auf der Website des Flughafens habe es keine verlässlichen Informationen gegeben.

Die Folge: Volle Hallen und lange Wartezeiten - viele hofften bis zuletzt auf einen baldigen Abflug.

Für Zschiedrich ist die verpasste Premiere besonders bitter. „Meine ersten Olympischen Spiele vor Ort als Moderator begleiten zu können, ist ein Kindheitstraum. Dass ich bei dieser Premiere aber die Eröffnungszeremonie in Cortina wegen eines gesperrten Flughafens verpasse, hätte ich mir so nicht träumen lassen.“

Erster Einsatz bei Olympia verschoben

Ganz aufgeben musste der Moderator seine Reisepläne jedoch nicht. Er entschied sich für eine alternative Route, reiste am Freitag mit dem Zug nach Frankfurt und wird von dort am Samstagnachmittag über Venedig weiter nach Cortina reisen.

Seinen ersten Einsatz bei den Olympischen-Winterspielen wird er verpassen.