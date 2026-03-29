"Respektlosigkeit": Semenya kritisiert IOC

SID 29.03.2026 • 11:14 Uhr Olympiasiegerin Caster Semenya ist nach der Wiedereinführung von genetischen Geschlechtstests besonders von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry enttäuscht.

Die zweimalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Caster Semenya (Südafrika) hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) für die Wiedereinführung von genetischen Geschlechtstests scharf kritisiert.

Es sei eine „Respektlosigkeit gegenüber Frauen“, dass die Regelung zur Klärung der Startberechtigung in Frauenwettbewerben ab den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles gelte, sagte Semenya am Sonntag in Kapstadt.

Semenya ist enttäuscht von IOC-Präsidentin Coventry

Besonders enttäuscht zeigte sich Semenya, die über Jahre juristisch gegen die alte Testosteron-Regel in der Leichtathletik gekämpft hatte, von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry aus Simbabwe.

„Für mich persönlich ist die Tatsache, dass sie eine Frau aus Afrika ist, die weiß, wie sehr afrikanische Frauen und Frauen aus dem globalen Süden von diesem Thema betroffen sind, natürlich verletzend.“