"Die Welt hatte keinen wie ihn gesehen - und wird es wohl auch nie wieder"

SPORT1 09.04.2026 • 15:44 Uhr Innerhalb von nur sechs Jahren avancierte Mark Lenzi vom Quereinsteiger zum Olympiasieger. Sein Goldsprung von Barcelona durchbrach Chinas Dominanz. Doch der Held von 1992 starb viel zu früh.

Der Name Mark Lenzi ist untrennbar mit einem der größten Überraschungserfolge in der Geschichte der Olympischen Spiele verbunden. Als der Amerikaner bei den Spielen 1992 in Barcelona vom Drei-Meter-Brett Gold gewann, stellte er die Kräfteverhältnisse im internationalen Wasserspringen komplett auf den Kopf.

China galt damals als nahezu unschlagbar, dennoch setzte sich Lenzi durch. Wenige Jahre später folgte in Atlanta die Bronzemedaille. Danach wurde es still um ihn. Mit seinem Tod am 9. April 2012, also heute vor 14 Jahren, hinterließ er eine Lücke in einer Sportart, in der die USA seit seinem Erfolg keinen Olympiasieger mehr stellen konnten.

Vom Ringer zum Olympiasieger

Dabei verlief Lenzis Weg an die Weltspitze alles andere als geradlinig. Denn zunächst machte er sich als Ringer einen Namen. Erst ein prägendes Olympia-Erlebnis brachte die Wende: Der denkwürdige doppelte Olympiasieg der Ikone Greg Louganis bei den Spielen 1984 in Los Angeles inspirierte Lenzi zu einem radikalen Schritt. Als Student an der Indiana University wechselte er 1986 – im Alter von 18 Jahren – die Sportart.

Was folgte, war eine außergewöhnliche Karriere mit rasanter Entwicklung. Innerhalb weniger Jahre arbeitete sich Lenzi immer weiter an die Weltspitze heran. 1991 gewann er bei der Weltmeisterschaft Silber vom Drei-Meter-Brett. Der nächste große Schritt folgte ein Jahr später auf der größten Bühne des Sports. Bei den Olympischen Spielen.

Lenzi und sein historischer Erfolg

In Barcelona im Jahr 1992 gelang Lenzi das Kunststück, die damalige chinesische Dominanz im Wasserspringen zu durchbrechen. Mit konstant starken Sprüngen sicherte er sich den Goldgewinn mit 31 Punkten vor Tan Liangde – ein Titel, der bis heute einen besonderen Platz in der US-Sportgeschichte einnimmt. Es war der letzte olympische Goldgewinn eines Amerikaners in dieser Disziplin.

Sein ehemaliger Teamkollege Scott Donie brachte Lenzis außergewöhnlichen Werdegang später auf den Punkt: „Die Springer-Welt hat nie jemanden wie ihn gesehen und wird es vermutlich auch nie wieder. Er kam aus dem Nichts und wurde innerhalb von sechs Jahren Olympiasieger. Das war unglaublich.“ Lenzi hatte es vom Quereinsteiger zum großen Triumphator geschafft.

Olympia-Held holte noch eine Medaille

Nach Barcelona nahm sich Lenzi eine längere Auszeit vom Wettkampfsport. Zwei Jahre lang war er nicht aktiv, kehrte aber rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta zurück. Trotz der Pause bestätigte er seine Klasse und sicherte sich erneut eine Medaille: Diesmal gab es Bronze vom Drei-Meter-Brett.

Kurz darauf beendete Lenzi seine aktive Karriere, blieb dem Sport allerdings treu und arbeitete als Trainer an der Indiana University – dort, wo Jahre zuvor seine eigene Karriere im Wasserspringen begonnen hatte.

2003 wurde er für seine Leistungen in die Hall of Fame aufgenommen. Eine späte und bedeutende Würdigung für sein Vermächtnis.

Ein leiser Tod mit tragischem Hintergrund

Lenzis Tod im Jahr 2012 kam überraschend und erschütterte die Welt des Wasserspringens. Seine Mutter Ellie erklärte der Free Lance Star, der wichtigsten Tageszeitung in Fredericksburg, Virginia, dass ihr Sohn an dauerhaft niedrigem Blutdruck gelitten habe.

Zwei Wochen vor seinem Tod habe sich Lenzi deshalb in ein Krankenhaus begeben. Dort verlor er das Bewusstsein und erlangte es nicht mehr zurück.