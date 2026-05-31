Nein zu Olympia: Hamburg stimmt erneut gegen Bewerbung

SID 31.05.2026 • 20:04 Uhr Beim Referendum in Hamburg fällt eine Entscheidung über Olympia. Erneut steht am Ende ein Nein.

Wieder „NOlympia“ im hohen Norden: Hamburg hat sich erneut aus dem Rennen um eine deutsche Olympia-Bewerbung verabschiedet. Beim Referendum an der Elbe stand schon vor Auszählung aller abgegeben gültigen Stimmen eine Mehrheit von Nein-Stimmen fest. Im Vorfeld war von einem engen Rennen ausgegangen worden.

„Das Votum ist für den Senat verbindlich. Ich habe dem Präsidenten des DOSB, Thomas Weikert, sowie dem Vertreter Deutschlands beim IOC, Michael Mronz, soeben mitgeteilt, dass Hamburg seine Olympia-Bewerbung zurückzieht“, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in einer ersten Reaktion.

Hamburgs Bürgermeister bedauert Votum

„Viele Bürgerinnen und Bürger, die sich auf die Spiele gefreut haben, sind über das Ergebnis des Referendums enttäuscht. Auch ich bedaure das Votum sehr, bedanke mich aber bei allen, die das Ziel, die Spiele nach Hamburg zu holen, unterstützt haben“, ergänzte Tschentscher.

Laut Landeswahlleiter Oliver Rudolf waren 652.193 Stimmen abgegeben worden. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,5 Prozent. 1.315.800 Menschen ab 16 Jahren waren stimmberechtigt.

Hamburgs Bürgermeister warb für Olympia

Nach dem Aus für Hamburg wird sich der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit München, Berlin oder der Rhein-Ruhr-Region mit Köln als Zentrum beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) für Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Die Entscheidung fällt am 26. September im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Baden-Baden.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte vor dem Referendum bei den Hamburgern intensiv für ein „Ja“ geworben und auf das nachhaltige Konzept mit kurzen Wegen verwiesen, dennoch entschieden sich die Hamburger erneut gegen die Olympia-Pläne ihrer Stadt.