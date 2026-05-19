"Unvergleichbar": Zverev wirbt für Olympia in Hamburg

SID 19.05.2026 • 11:58 Uhr Der Tennisstar und Olympiasieger von Tokio spricht sich für eine Bewerbung seiner Heimatstadt aus.

Aufbruch, Euphorie und ein sportliches Vermächtnis: Tennisstar Alexander Zverev (29) hat sich für eine Olympia-Bewerbung seiner Heimatstadt Hamburg ausgesprochen. „Als Tennisprofi erlebe ich weltweit Begeisterung und Euphorie für den Sport. Aber der Spirit, die Stimmung und den Aufbruch, den Olympische und Paralympische Spiele in eine Stadt bringen, der ist unvergleichbar“, sagte der Weltranglistendritte: „Als Hamburger bin ich begeistert von der Idee, diesen Olympischen Geist in meiner Heimatstadt zu sehen.“

Seit Dienstag wirbt Zverev auf Plakaten und in den Sozialen Medien für die Hamburger Kampagne. „Das Konzept stellt nicht nur den Sport, sondern die Schönheit der Stadt in den Mittelpunkt“, sagte der Olympiasieger von Tokio, eine mögliche Bewerbung für Olympische Spiele würde auch jungen Talenten einen Schub geben: „Olympia ist vor allem für unseren Sport-Nachwuchs, für die junge Generation eine große Chance. Lasst sie uns gemeinsam nutzen. Für den Sport, für den olympischen Spirit, für Hamburg.“

Olympia: Drei Mitbewerber neben Hamburg

Neben Hamburg wollen auch Berlin, München und die Region Köln/Rhein-Ruhr Olympia ausrichten. Noch bis zum 31. Mai läuft in der Hansestadt ein Referendum, ob die Pläne an der Elbe weiter vorangetrieben werden sollen. Am 26. September will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bei einer Mitgliederversammlung darüber entscheiden, mit welchem Kandidaten Deutschland dann beim IOC ins Rennen gehen will.