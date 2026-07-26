Nach Schicksalsschlag: Das zweite Leben einer Nationalheldin

SPORT1 26.07.2026 • 11:05 Uhr Am 26. Juli 1996 schrieb Amy Van Dyken Geschichte. Sie gewann bei den Olympischen Spielen von Atlanta ihre vierte Goldmedaille - das gelang keiner US-Schwimmerin vor ihr. Niemand ahnte damals, dass die größte Herausforderung noch vor ihr lag.

Amy Van Dyken wirkte auf den ersten Blick wie die geborene Spitzensportlerin. Tatsächlich hatte die 1973 in Colorado geborene Amerikanerin lange mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Schon als Kind litt sie unter schwerem Asthma. Teilweise musste sie sogar ins Krankenhaus und hatte Schwierigkeiten, längere Strecken zu laufen.

Deshalb empfahlen Ärzte ihr das Schwimmen. Das Training im Wasser sollte ihre Lungen stärken. Aus der Therapie wurde eine Leidenschaft. Und aus der Leidenschaft wurde eine Karriere, die niemand für möglich gehalten hätte.

Der große Durchbruch bei Olympia in Atlanta

1996 fanden die Olympischen Spiele in Atlanta statt. Van Dyken gehörte zwar zu den US-Hoffnungen, doch niemand hatte erwartet, dass sie zu einem der Gesichter der gesamten Spiele werden würde.

Nach zweimal Staffelgold mit den amerikanischen Teams und dem Sieg über 100m Schmetterling stand noch ein Rennen an. Am 26. Juli sicherte sie sich im Freistil-Sprint über 50m ihre vierte Goldmedaille und schrieb Geschichte. Keine Amerikanerin zuvor hatte bei denselben Spielen viermal Gold gewonnen.

Plötzlich war Van Dyken einer der größten Stars der USA, eine Nationalheldin. Ihre Geschichte inspirierte Millionen Menschen – vor allem jene, die selbst mit gesundheitlichen Problemen kämpfen mussten.

Van Dyken holt noch zwei weitere Olympiasiege

Der Erfolg von Atlanta war nicht das Ende ihrer Karriere. Vier Jahre später gewann sie bei den Olympischen Spielen von Sydney zwei weitere Goldmedaillen. Insgesamt brachte sie es damit auf sechs olympische Goldmedaillen und gehörte zu den erfolgreichsten Schwimmerinnen ihrer Generation.

Nach dem Ende ihrer Karriere blieb sie in den USA eine bekannte Persönlichkeit. Sie arbeitete als TV-Kommentatorin, trat in verschiedenen Sendungen auf und engagierte sich für soziale Projekte.

Dann kam der schwerste Tag ihres Lebens

Am 6. Juni 2014 änderte sich alles. Van Dyken war mit einem Geländefahrzeug unterwegs, als es zu einem schweren Unfall kam. Die ehemalige Olympiasiegerin erlitt eine schwere Rückenmarksverletzung.

Die Diagnose war verheerend. Sie war von der Hüfte abwärts gelähmt. Für viele Menschen wäre ein solcher Schicksalsschlag kaum zu verkraften gewesen. Doch Van Dyken reagierte auf die gleiche Weise, die sie bereits als Sportlerin ausgezeichnet hatte: Sie kämpfte.

Der lange Weg zurück

Monatelang verbrachte sie Zeit in Rehabilitationskliniken. Sie musste lernen, mit ihrem neuen Leben umzugehen. Zahlreiche alltägliche Dinge, die zuvor selbstverständlich gewesen waren, wurden plötzlich zu Herausforderungen.

Van Dyken dokumentierte ihren Weg teilweise öffentlich und sprach offen über Rückschläge, Schmerzen und Zweifel. Gerade diese Ehrlichkeit machte sie für viele Menschen zu einem Vorbild. Sie zeigte, dass Stärke nicht nur bedeutet, Goldmedaillen zu gewinnen, sondern auch nach schweren Schicksalsschlägen weiterzumachen.

Neue Mission als Motivationsfigur

In den Jahren nach dem Unfall entwickelte sich Van Dyken zu einer wichtigen Stimme für Menschen mit Behinderungen und Rückenmarksverletzungen. Sie hielt Vorträge, engagierte sich für Forschung und Rehabilitation und motivierte Betroffene, nicht aufzugeben.

Sport spielte in ihrem zweiten Leben weiterhin eine wichtige Rolle, auch wenn er nun eine völlig andere Bedeutung hatte als in ihrer aktiven Karriere.

Was macht Amy Van Dyken heute?

Heute lebt Van Dyken weiterhin in den USA und bleibt öffentlich präsent. Über soziale Medien und öffentliche Auftritte berichtet sie regelmäßig über ihren Alltag und ihre Erfahrungen. Dabei geht es nicht mehr um Medaillen und Rekorde, sondern um Mut, Lebensfreude und Durchhaltevermögen.

Für viele Fans ist sie deshalb heute eine noch größere Inspiration als während ihrer aktiven Laufbahn. Die meisten Sportler werden wegen ihrer Titel in Erinnerung behalten. Bei Amy Van Dyken ist das anders.