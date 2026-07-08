Olympia-Aus bestürzt deutschen Topstar: "Ein Riesenschock"

Niklas Sagner 08.07.2026 • 23:10 Uhr Vinzenz Geiger zeigt sich vom Olympia-Aus der Nordischen Kombination schockiert und rechnet mit dem IOC ab.

Die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), die Nordische Kombination aus dem Olympia-Programm zu streichen, sorgte für mächtig Wirbel. Nun spricht auch der zweimalige Olympiasieger Vinzenz Geiger über die Entscheidung und übt harte Kritik am IOC.

„Es war für uns natürlich ein Riesenschock, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir rausfliegen. Vor allem für die jungen Athleten, ist das natürlich etwas echt Tragisches“, sagte Geiger bei Home of Sports (powered by IPPEN.Media).

Das IOC formulierte Kritikpunkte wie eine zu geringe internationale Verbreitung, eine begrenzte Zahl konkurrenzfähiger Nationen und eine vergleichsweise geringe globale Zuschauerreichweite. Diese Argumente weist der 28-Jährige zurück.

Vinzenz Geiger kritisiert das IOC

„Ich denke, es ist nicht nachvollziehbar, was das IOC da entschieden hat. Das Argument, dass zu wenige Nationen um die Medaillen kämpfen, ist nicht plausibel. Das ist in anderen Sportarten genau gleich“, erklärte Geiger.

Doch der Olympiasieger von Peking 2022 lässt sich von der drastischen Maßnahme nicht unterkriegen: „Wir werden weiter kämpfen. Wenn jemand sagt, unsere Sportart ist nicht spannend, dann sollte er sich einfach mal ein Rennen anschauen.“