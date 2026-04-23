SID 23.04.2026 • 13:19 Uhr In Nizza regt sich Widerstand an der Idee der Austragung der Eishockey-Turniere bei den Winterspielen 2030. Nun bewirbt sich Paris.

Nur sechs Jahre nach den Sommerspielen könnte Paris ein schnelles und unerwartetes olympisches Comeback feiern: Die französische Hauptstadt hat sich für die Ausrichtung der Eishockey-Turniere der Winterspiele 2030 beworben, nachdem die ursprünglichen Pläne einer Austragung im Fußballstadion von Nizza auf Widerstand gestoßen waren.

Das teilte die Hallen-Betreibergesellschaft Paris Entertainment Company, zu 52 Prozent im Besitz der Stadt Paris, der Nachrichtenagentur AFP mit.

In ihrer Bewerbung verweisen die Betreiber auf die „Erfahrung bei der Organisation großer Sportveranstaltungen“. Demnach sollen die Wettbewerbe in der Accor Arena und der Adidas Arena ausgetragen werden. In der Accor Arena, während der Entscheidungen der Sommerspiele 2024 im Basketball und Turnen unter dem Namen Arena Bercy bekannt, wird regelmäßig das Finale im französischen Eishockey-Pokal ausgespielt.

Nizzas Fußballklub müsste für Monate umziehen

Sollte in Nizza Eishockey gespielt werden, müsste der Fußballklub OGC Nizza für mehrere Monate umziehen. Der neue Bürgermeister der Stadt, Eric Ciotti, hatte aus diesem Grund bereits seine Ablehnung geäußert.

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari bestätigte am Dienstag, es werde derzeit nach einer alternativen Lösung gesucht. Renaud Muselier, Präsident des Regionalrats der Region Provence-Alpes-Cote d’Azur, hat eine Entscheidung bis Ende der Woche angekündigt.