Olympia-Sensation: Biathlon-Staffel holt Bronze trotz Strafrunde

SID 08.02.2026 • 15:16 Uhr Ausgerechnet Preuß leistet sich im letzten Schießen einen Fauxpas - dennoch gibt es das Happy End.

Die deutschen Biathleten haben gleich zum Auftakt der Winterspiele die Bronzemedaille gewonnen. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß belegten in der Mixed-Staffel hinter den siegreichen Franzosen und Gastgeber Italien Platz drei. Preuß leistete sich im letzten Schießen eine Strafrunde, dennoch reichte es nach 4x6 Kilometern mit 31,9 Sekunden Vorsprung vor Norwegen noch fürs Treppchen. Für Deutschland ist es die erste Olympiamedaille im Biathlon-Mixed und die insgesamt zweite bei den Spielen in Norditalien.

Fehlerfreie Schüsse und starke Läufe tragen DSV-Staffel aufs Podest

Strelow legte in seinem ersten Olympia-Rennen überhaupt zwei makellose Schieß-Einlagen hin, übergab als Vierter mit zwölf Sekunden Rückstand. Nawrath zeigte dann ein überragendes Rennen mit ebenfalls fehlerfreiem Schießen und starker Laufleistung, er lief vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bis auf Rang zwei nach vorne. Auch Voigt blieb auf Tuchfühlung, ehe Preuß beim letzten Schießen Nerven zeigte. Sie rettete sich aber aufs Treppchen, da sich Norwegen parallel gar zwei Strafrunden leistete.

Strafrunde kostet Deutschland den großen Wurf

Bei den vergangenen Winterspielen in Peking war das deutsche Quartett mit Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Nawrath auf Rang fünf gelandet, das bislang beste Ergebnis hatte es 2018 mit Platz vier gegeben. In Antholz behielt Frankreich trotz sieben Nachladern die Oberhand, dahinter landete Italien mit fünf Nachladern. Für Deutschland standen in der Schießbilanz nach dem Fauxpas von Preuß letztlich eine Strafrunde und drei Nachlader, 1:05,3 Minuten fehlten zu Gold.

Preuß’ Abschiedstour: Noch fünf Medaillenchancen in Antholz