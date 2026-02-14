Biathlon: Grotian ersetzt Hettich-Walz im Sprint

SID 14.02.2026 • 10:50 Uhr Hettich-Walz plagen Magenprobleme. Der DSV will mit Blick auf Staffel und Massenstart kein Risiko eingehen.

Biathletin Janina Hettich-Walz hat ihren Start im Sprint über 7,5 km bei den Olympischen Winterspielen aufgrund von Magenproblemen absagen müssen. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, tritt im Wettbewerb über 7,5 Kilometer am Samstag in Antholz (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) stattdessen Selina Grotian an. Hettich-Walz (29) fehlt damit auch in der Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr).

„Die letzten beiden Tage hatte ich mit Magenproblemen zu kämpfen und auch wenn es mir heute schon wieder besser geht, kommt der Sprint leider zu früh“, schrieb Hettich-Walz, die im Einzel Achte geworden war, bei Instagram. Es sei „eine schwere Entscheidung, aber die Gesundheit geht vor“.