Biathlon: Olympiasiegerin trifft Zukunftsentscheidung

SPORT1 04.03.2026 • 13:00 Uhr Lisa Vittozzi gewinnt bei den Olympischen Winterspielen Gold in der Verfolgung. Der Biathlon-Star trifft nach dem Großevent eine Karriereentscheidung.

Lisa Vittozzi macht weiter! Wie die italienische Star-Biathletin im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport verraten hat, wird sie ihre Karriere noch nicht beenden.

„Alle sind besorgt, dass ich zurücktrete, das wird nicht passieren“, stellte die 31-Jährige klar. „Mindestens noch ein Jahr lang“ wolle sie um Siege mitkämpfen, fuhr Vittozzi fort und schloss zugleich nicht aus, auch bei den Olympischen Winterspielen 2030 an den Start zu gehen.

Olympia 2030: Greift Biathlon-Star nochmal an?

„Es könnte ein Ziel sein. Wir haben in diesen Jahren immer gegen die Französinnen gekämpft. Athletinnen, die man schlagen muss: Vier Jahre sind lang, aber die Zeit vergeht schnell und man sollte nie ‚Nie‘ sagen“, erklärte Vittozzi.

Bei den heimischen Winterspielen im Februar gewann sie Gold in der Verfolgung sowie Silber mit der Mixed-Staffel. Im Gesamtweltcup belegt die Italienerin den siebten Rang.

Biathlon: Kräfte sammeln nach Weltcup-Ende

Das letzte Weltcuprennen der laufenden Saison findet am 22. März in Oslo statt. Anschließend geht es für Vittozzi erstmal in den Urlaub, um wieder Kraft zu sammeln.