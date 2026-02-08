Biathlon-Krimi! Deutsche Medaille trotz Preuß-Patzer

SPORT1 08.02.2026 • 15:19 Uhr Die deutsche Mixed-Staffel holt bei den Olympischen Winterspielen 2026 die erste Medaille im Biathlon. Franziska Preuß patzt beim letzten Schießen, doch es reicht dennoch.

Die deutschen Biathleten haben gleich zum Auftakt der Winterspiele die Bronzemedaille gewonnen. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß belegten in der Mixed-Staffel hinter den siegreichen Franzosen und Gastgeber Italien Platz drei. Preuß leistete sich im letzten Schießen eine Strafrunde, dennoch reichte es nach 4x6 Kilometern mit 31,9 Sekunden Vorsprung vor Norwegen noch fürs Treppchen.

Für Deutschland ist es die erste Olympiamedaille im Biathlon-Mixed und die insgesamt zweite bei den Spielen in Norditalien.

Strelow legte in seinem ersten Olympia-Rennen überhaupt zwei makellose Schieß-Einlagen hin, übergab als Vierter mit zwölf Sekunden Rückstand. Nawrath zeigte dann ein überragendes Rennen mit ebenfalls fehlerfreiem Schießen und starker Laufleistung, er lief vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bis auf Rang zwei nach vorne.

Auch Voigt blieb auf Tuchfühlung, ehe Preuß beim letzten Schießen Nerven zeigte. Sie rettete sich aber aufs Treppchen, da sich Norwegen parallel gar zwei Strafrunden leistete.

Bei den vergangenen Winterspielen in Peking war das deutsche Quartett mit Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Nawrath auf Rang fünf gelandet, das bislang beste Ergebnis hatte es 2018 mit Platz vier gegeben.

Olympia 2026: Frankreich holt Gold - Bronze für Deutschland

In Antholz behielt Frankreich trotz sieben Nachladern die Oberhand, dahinter landete Italien mit fünf Nachladern. Für Deutschland standen in der Schießbilanz nach dem Fauxpas von Preuß letztlich eine Strafrunde und drei Nachlader, 1:05,3 Minuten fehlten zu Gold.

Für Preuß war die Mixed-Staffel das erste Rennen ihrer Abschiedstournee, kurz vor den Spielen hatte sie spätestens für das Saisonende ihr Karriereende angekündigt. In Antholz bleiben ihr noch fünf weitere Medaillenchancen.

Die nächste Gelegenheit bietet sich am Mittwoch mit dem Einzel über 15 Kilometer, die Männer sind bereits einen Tag zuvor in ihrem ersten olympischen Individual-Rennen gefordert.

+++ Erste Medaille im ersten Rennen +++

Die deutsche Mannschaft holt somit bereits im ersten Rennen bei diesen Olympischen Spielen die erste Medaille. Nach starken Schießleistungen zuvor war es am Ende das letzte Schießen von Preuß, welches eine Silbermedaille zu Nichte machte.

+++ Deutschland holt Bronze +++

Franzi Preuß und Deutschland müssen sich am Ende mit Bronze begnügen. Die Bilanz der Deutschen am Schießstand kann sich aber dennoch sehen lassen.

+++ Gold für Frankreich! +++

Julia Simon lässt auch in der Schlussrunde nichts mehr anbrennen und verteidigt den Vorsprung vor Italien. Das große Favoriten-Quartett bleibt seiner Favoritenrolle gerecht und holt Gold.

+++ Preuss patzt! - Frankreich vor Triumph +++

Es wird laut im Stadion in Antholz. Das letzte Schießen dieser Mixed-Staffel steht an und die Spannung ist greifbar. Julia Simon behält die Nerven und bleibt fehlerfrei. Gold dürfte an Frankreich gehen. Preuss patzt beim letzten Schießen und und muss sogar in die Strafrunde. Norwegen muss aber sogar gleich zweimal die Extra-Runde laufen. Gastgeber Italien steht vor dem Gewinn der Silbermedaille.

+++ Abstände bleiben relativ gleich +++

Die Französin hält den Abstand auf die Konkurrenz in ihrer ersten Laufrunde. Auch beim Schießen bleibt sie makellos. Doch erneut zieht die Konkurrenz nach, die ebenfalls fehlerfrei bleiben. Darunter auch Franzi Preuß, die die deutsche Super-Serie von bisher null Fehlern aufrecht erhält.

+++ Frankreich zieht weg +++

Die Führende im Gesamt-Weltcup Lou Jeanmonnot scheint einen Sahne-Tag erwischt zu haben. Die Französin macht ordentlich Tempo in ihrer Schlussrunde und übergibt an Julia Simon mit einem Vorsprung von knapp 19 Sekunden. Jetzt ist auch Franziska Preuß auf der Strecke, die mit Lisa Vittozzi für Italien und Maren Kirkeeide für Norwegen die Verfolgung aufnimmt.

+++ Es bleibt spannend +++

Die besten vier Nationen bleiben in der Loipe weiterhin recht eng zusammen. Im ersten Stehendanschlag der Frauen legt Lou Jeanmonnot eine Zauber-Serie hin und übernimmt die Führung. Doch auch die anderen Läuferinnen ziehen nach. Auch Vanessa Voigt bliebt erneut fehlerfrei. Ein bislang wahnsinnig guter Auftritt der Deutschen am Schießstand.

+++ Deutschland bleibt makellos! +++

Vanessa Voigt verliert in der Laufrunde etwas an Zeit, was Lou Jeanmonnot für Frankreich und Dorothea Wierer für Italien nutzen und zur Deutschen aufschließen. Beim ersten Schießen der Frauen aber bleibt Voigt makellos und übernimmt die Führung. Dicht verfolgt von den Kontrahentinnen.

+++ Nawrath übergibt an Zwei +++

Philipp Nawrath büßt in seiner Schlussrunde etwas an Tempo ein. Folglich springt Christiansen am Anstieg am Deutschen vorbei und übergibt an Position Eins auf Karoline Offigstad Knotten. Für Deutschland ist jetzt Vanessa Voigt in der Loipe. Von den Favoriten sind alle Nationen noch in Schlagdistanz. Einzig die Schweden laufen der Musik auf Rang 14 bisher hinterher.

+++ Nawrath trumpft auf +++

Zu dritt laufen die Führenden zum vierten Schießen im Stadion in Antholz ein. Der Deutsche bleibt cool und erneut fehlerfrei. Der Lohn ist ein 12-Sekunden-Vorsprung vor Norwegen. Dahinter folgen Italien und Frankreich mit knapp 20 Sekunden Rückstand auf den Deutschen.

+++ Deutschland furios am Schießstand +++

Philipp Nawrath verkürzt den Abstand in der Laufrunde zur Spitze etwas und bleibt ebenfalls fehlerfrei. Der Lohn ist die Führung nach dem Schießen. Norwegen und Italien ziehen allerdings mit. Quentin Fillon Maillet für Frankreich muss dreimal nachladen und handelt sich etwas Rückstand ein.

+++ Norwegen macht Tempo +++

Uldal fliegt in der Laufrunde dem Wechsel entgegen und übergibt den Staffelstab an Position Eins an Vetle Sjaastad Christiansen. Aber auch Frankreich und Italien bleiben dran. Strelow verliert auf der Strecke ein bisschen und übergibt mit einem Rückstand von 13 Sekunden.

+++ Strelow bestätigt die Null +++

Auch im zweiten Schießen bleibt Strelow fehlerfrei. Erneut ziehen die weiteren Favoriten mit. Der Norweger Martin Uldal übernimmt die Führung nach dem ersten Stehendanschlag. Einzig die Schweden schwächeln in Person von Sebastian Samuelsson, der in die Strafrunde muss.

+++ Strelow beginnt fehlerfrei +++

Der deutsche Startläufer legt ein furioses Auftaktschießen hin. Doch auch die anderen Favoriten bleiben fehlerfrei und ziehen mit.

+++ Top-Nationen machen Tempo +++

Die Favoriten aus Frankreich, Italien und Norwegen machen bereits vor dem ersten Schießen ordentlich Tempo. Deutschlands Startläufer Justus Strelow kann mit einigen weiteren Athleten aber noch mitziehen.

+++ Der Startschuss ertönt! +++

Das erste Biathlon-Rennen der Olympischen Spiele 2026 ist eröffnet.

+++ Deutschland als Favoritenschreck? +++

Zu den absoluten Top-Favoriten zählt das deutsche Quartett allerdings nicht. Für die Medaillen werden vor allem Titelverteidiger Norwegen, Frankreich oder Gastgeberland Italien gehandelt. Bei den vergangenen Olympischen Spielen in Peking wurde das deutsche Quartett um Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Philipp Nawrath Fünfter.

+++ Das ist Deutschlands Aufstellung +++

Die erste von elf Medaillenentscheidungen im Biathlon bei den Olympischen Spielen steht am Sonntagnachmittag bei der Mixed-Staffel über 4x6 Kilometer an. Für Team Deutschland werden Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Franziska Preuß an den Start gehen.

„Die Mixed-Staffel ist wahrscheinlich das brutalste Rennen, weil so viele Nationen mindestens zwei gute Männer und Frauen haben. Du kannst einen fantastischen Wettkampf machen, wirst aber trotzdem nur Fünfter“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling dem SID.

Bei den letzten Winterspielen in Peking wurde das deutsche Quartett Fünfter. Nun hofft Bitterling auf das Podest: „Wenn es von Beginn an bei einem läuft, dann sind viele Dinge leichter.“

„Was bei einem frühen Erfolg dann in einem Team passiert, ist ein Effekt, der nicht bezahlbar ist“, sagte Bitterling: „Es wäre eine coole Geschichte.“

