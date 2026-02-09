Nawrath führt Biathlon-Aufgebot an

SPORT1 09.02.2026 • 09:42 Uhr Der DSV gibt seine vier Starter für den Einzel-Wettkampf bei den Olympischen Spielen bekannt. Ausgerechnet der beste Schütze ist nicht dabei.

Angeführt von Philipp Nawrath gehen die deutschen Biathleten in das olympische Einzelrennen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, zählt der Bronzemedaillengewinner mit der Mixed-Staffel zum Aufgebot für den Wettbewerb über 20 Kilometer am Dienstag (13.30 Uhr im LIVETICKER).

Ein wenig überraschend erhält Justus Strelow, am Sonntag ebenfalls Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts, dagegen eine Pause. Strelow ist Deutschlands bester Schütze, hat aber läuferische Defizite. Beim Einzel hat jeder Fehlschuss eine Strafminute statt einer Strafrunde zur Folge.

Biathlon: Deutsches Quartett in Antholz, Frauen-Einzel mit Preuß am Mittwoch

Neben Nawrath starten beim zweiten Wettbewerb in Antholz Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher.

Nach dem Rennen der Männer steht am Mittwoch (14.15 Uhr) für die Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß ihr Einzel über 15 Kilometer in Südtirol auf dem Programm.

