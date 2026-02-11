Biathlon: Preuß vergibt Medaille beim letzten Schießen

SID 11.02.2026 • 15:37 Uhr Die große Hoffnungsträgerin liegt lange auf Medaillenkurs. Doch letztlich reicht es nicht.

Franziska Preuß hat ihre erste Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen auf dramatische Art und Weise aus der Hand gegeben. Die Gesamtweltcupsiegerin führte im Biathlon-Einzel bis zum letzten Schießen, leistete sich dort allerdings zwei Strafminuten und fiel auf Rang zehn zurück. Nach 15 Kilometern fehlte letztlich 1:15 Minute aufs Podest, ohne die beiden Fehlschüsse beim letzten Schießen hätte es zu Silber hinter Siegerin Julia Simon aus Frankreich gereicht.

Vanessa Voigt blieb zwar fehlerfrei, konnte aber auf der Loipe und in der Schießzeit nicht mit den Besten mithalten. Deshalb reichte es nach dem vierten Platz im Einzel von Peking diesmal erneut zu Rang vier, 12,9 Sekunden fehlten zur Medaille. „Total schwierig, meine Gedanken zu ordnen. Grundsätzlich bin ich total stolz auf meine Leistung. Ich weiß, dass wieder die Themen Schieß- und Laufzeit kommen“, sagte Voigt in der ARD: „Aber ich bin total happy mit dem Rennen.“

Olympia-Debütantin Janina Hettich-Walz (2 Strafminuten/+2:03,3 Minuten) kam auf Position acht, Selina Grotian (4/+5:24,2) schaffte es bei ihrer Premiere trotz gutem Start nicht unter die besten 30. Simon siegte mit einem Fehler vor Landsfrau Lou Jeanmonnot (2/+53,1 Sekunden) und überraschend der Bulgarin Lora Hristova (0/+1:04,5).

Das beste Olympia-Ergebnis von Preuß war zuvor ein vierter Platz im Einzel von Pyeongchang, zudem hat sie bislang zweimal Bronze mit dem Team geholt. Preuß hatte kurz vor dem Wettkampf noch mit Problemen an der Waffe zu kämpfen, der Schlagbolzen musste vor dem Start ausgetauscht werden. Dennoch startete sie mit zwei fehlerfreien Serien, übernahm zur Renn-Halbzeit die Führung. Bei einsetzendem Schneefall blieb sie auch im dritten Schießen fehlerfrei, ehe sie beim letzten Anschlag patzte.