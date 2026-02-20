Olympia: Deutscher Biathlon-Boss prangert an: "Total inakzeptabel"

SID 20.02.2026 • 14:21 Uhr Der Biathlon-Sportdirektor beklagt nach den bisherigen Enttäuschungen die Auswüchse in den Sozialen Medien.

Felix Bitterling, Sportdirektor des deutschen Biathlon-Teams, hat die zunehmende Verunglimpfung seiner Athletinnen und Athleten in den Sozialen Medien angeprangert.

„Was sicher nicht hilft ist, und es nimmt leider zu, dass bei dem kleinsten Misserfolg Hunderte von Hassnachrichten auf diese Mannschaft einprasseln, zu mir, zu den Athleten in allererster Linie. Das ist total inakzeptabel“, sagte Bitterling vor dem Massenstart-Rennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo im ZDF.

Bitterling verurteilt niveaulose Kritik

Dies sei, fügte der 44-Jährige an, „wirklich unter der Gürtellinie. Wir reden hier über Sport und es sollte auch Sport bleiben. Man kann uns gerne kritisieren für das, was wir nicht gut machen, aber bitte auf einem gewissen Niveau.“

Das DSV-Team hatte vor den beiden abschließenden Massenstarts in Antholz nur eine Medaille geholt, Bronze mit der Mixed-Staffel.