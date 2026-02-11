CAS erklärt sich im Fall Passler für "nicht zuständig"

SID 11.02.2026 • 15:03 Uhr Die positiv getestete Biathletin hofft noch auf einen Start bei den Winterspielen.

Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete Biathletin Rebecca Passler hat vor der Ad-hoc-Kammer des Internationalen Sportgerichtshof CAS eine Niederlage einstecken müssen, ein Start bei den Olympischen Winterspielen rückt für die Italienerin damit in die Ferne.

Der CAS erklärte sich für „nicht zuständig“, da Passler ihre Beschwerde an die italienische Anti-Doping-Agentur NADO stellen müsse. Gegen ihre vorläufige Sperre könne sie weiterhin Einspruch beim Berufungsausschuss von NADO Italia einlegen. Die Frist läuft allerdings am Donnerstag ab.

Olympia: Passler hofft auf Aufhebung der Sperre

Passler (24) war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol, ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird, getestet worden war. Passler hatte argumentiert, dass es sich bei dem Befund „um einen Fall von Kontamination handelt, für den die Athletin keine Schuld trifft“. Aufgrund „fehlender Absicht und Fahrlässigkeit“ hofft sie auf eine Aufhebung der Sperre.