Olympia 2026: Aufgebot der Biathletinnen fix

Franziska Preuß greift im Einzel der Biathletinnen nach ihrer zweiten Medaille bei den Olympischen Winterspielen.
Aufgebot der Biathletinnen fix
Die deutschen Biathletinnen peilen im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Spielen mit einem Quartett um Franziska Preuß das nächste gute Ergebnis an.
Die Gesamtweltcupsiegerin bildet mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Einzelwettbewerb über 15 Kilometer am Mittwoch in Antholz (14.15 Uhr im LIVETICKER).
Biathlon: Preuß holte in der Mixed-Staffel Olympia-Bronze
Zum Auftakt hatte Preuß (31) zusammen mit Voigt, Justus Strelow und Philipp Nawrath Bronze in der Mixed-Staffel gewonnen.
Deutschlands Sportlerin des Jahres beendet spätestens nach dem letzten Weltcup der Saison am Holmenkollen in Oslo ihre Karriere, bei ihrer letzten Olympia-Teilnahme will sich die Bayerin unbedingt noch eine Einzelmedaille sichern.