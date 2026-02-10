Olympia 2026: Aufgebot der Biathletinnen fix

SID 10.02.2026 • 09:41 Uhr Die deutschen Biathletinnen peilen im Einzelwettbewerb bei den Olympischen Spielen mit einem Quartett um Franziska Preuß das nächste gute Ergebnis an.

Franziska Preuß greift im Einzel der Biathletinnen nach ihrer zweiten Medaille bei den Olympischen Winterspielen.

Die Gesamtweltcupsiegerin bildet mit Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Einzelwettbewerb über 15 Kilometer am Mittwoch in Antholz (14.15 Uhr im LIVETICKER).

Biathlon: Preuß holte in der Mixed-Staffel Olympia-Bronze

Zum Auftakt hatte Preuß (31) zusammen mit Voigt, Justus Strelow und Philipp Nawrath Bronze in der Mixed-Staffel gewonnen.