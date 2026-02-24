Newsticker
Nach Schrecksekunde: Biathlet Giacomel am Herz operiert

Herz-OP bei Biathlon-Star

Nach den gesundheitlichen Problemen bei Olympia musste bei Tommaso Giacomel nun eine Operation helfen. Die Saison ist damit beendet.
Tommaso Giacomel musste in Führung liegend aufgeben
Tommaso Giacomel musste in Führung liegend aufgeben
© IMAGO/LaPresse
SID
Nach den gesundheitlichen Problemen bei Olympia musste bei Tommaso Giacomel nun eine Operation helfen. Die Saison ist damit beendet.

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel wurde nach seiner Schrecksekunde bei den Olympischen Spielen am Herzen operiert. Dies teilte der italienische Wintersportverband FISI am Dienstag mit. Die Saison ist damit für den Gesamtweltcupzweiten beendet, wie Giacomel bei Instagram bestätigte. Er sei „am Boden zerstört“, schrieb der 25-Jährige dazu.

Bei einer elektrophysiologischen Untersuchung sei „eine Anomalie der elektrischen Leitfähigkeit in den Vorhöfen“ festgestellt worden, schrieb FISI. Deshalb sei „eine Ablation empfohlen worden, die bereits durchgeführt wurde und vollkommen erfolgreich verlief“.

Giacomel muss als Führender aufgeben

Giacomel hatte am vergangenen Freitag im abschließenden olympischen Massenstart in Führung liegend nach dem zweiten Schießen erst Tempo rausnehmen und schließlich komplett aufgeben müssen. „Gleich nach dem zweiten Liegendschießen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig, und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören“, schrieb er anschließend bei Instagram. Es sei „das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe“.

Vor dem letzten Trimester hatte der Italiener lediglich 37 Punkte Rückstand auf Gesamtweltcupspitzenreiter Eric Perrot aus Frankreich, bei Olympia war er bis auf die Silbermedaille mit der Mixed-Staffel hinter den Erwartungen geblieben.

