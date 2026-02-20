Nach Schrecksekunde: Biathlet Giacomel gibt Entwarnung

SID 20.02.2026 • 19:05 Uhr Im Massenstart macht dem in Führung liegenden Italiener plötzlich der eigene Körper einen Strich durch die Rechnung, jetzt erklärt er sein Malheur.

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel (25) hat nach seiner Schrecksekunde im Massenstart Entwarnung gegeben. „Mir geht es gut – wenn ich sagen kann, dass es mir gut geht, obwohl ich ein olympisches Rennen aufgeben musste, während ich in Führung lag“, schrieb der 25-Jährige am Freitagabend bei Instagram. Dazu postete er ein Selfie von sich während einer medizinischen Untersuchung.

Giacomel, der im Vorfeld als einer der großen Hoffnungsträger der Gastgeber bei den Winterspielen gegolten hatte, hatte nach dem zweiten Liegendschießen das Feld angeführt. Plötzlich ging aber nichts mehr, er musste wegen seiner gesundheitlichen Probleme das Rennen beenden - und saß völlig entkräftet neben der Loipe im Schnee.

„Gleich nach dem zweiten Liegendschießen funktionierte mein Körper irgendwie nicht mehr richtig, und ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören“, führte Giacomel aus. Es sei „das schlimmste Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe“, ergänzte er.

Es sei „niederschmetternd, aufzugeben“, aber er habe nichts gegen seinen eigenen Körper ausrichten können, schrieb der Biathlet, der in Antholz mit der Mixed-Staffel Silber gewann: „Das ist absolut nicht das Ende der Spiele, das ich mir erhofft hatte, aber ich werde niemals aufgeben.“