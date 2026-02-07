Olympia 2026: Überraschung zum Start! Das ist Deutschlands Biathlon-Aufstellung

SPORT1 07.02.2026 • 09:50 Uhr Am Sonntag findet der erste Biathlon-Wettkampf bei den Olympischen Spielen in Antholz statt. Nun ist klar, wer für Deutschland in der Mixed-Staffel an den Start geht.

Die deutsche Mixed-Aufstellung für die Biathlon-Staffel am Sonntag steht fest. Justus Strelow wird der Startläufer, auf ihn folgen Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß.

Damit hat sich Strelow im Duell mit Philipp Horn und David Zobel durchgesetzt, die ebenfalls als heiße Kandidaten für einen Staffelplatz galten.

Biathlon-Aufstellung klar - Strelow direkt gefordert

Der 29-jährige Strelow gilt als exzellenter Schütze, der seine Konkurrenz durch sein schnelles Schießen unter Druck setzen kann.

Allerdings hat er läuferische Defizite, was an Position 1 diesmal zum Problem werden kann, denn es ist davon auszugehen, dass extrem laufstarke Athleten beginnen.

So wird Schweden voraussichtlich mit Sebastian Samuelsson oder Martin Ponsiluoma starten, was bedeutet, dass sehr wahrscheinlich vom ersten Meter an ein sehr hohes Tempo angeschlagen wird.

Voigt setzt sich gegen Grotian und Tannheimer durch

Offen war auch, wer den zweiten Platz bei den Damen neben Preuß übernimmt.

Hier setzte sich die Erfahrung von Voigt gegen die beiden Youngster Selina Grotian und Julia Tannheimer durch.

Auch Janina Hettich-Walz, die nach einer Babypause in dieser Saison zurückgekehrt ist, sowie Anna Weidel müssen zum Auftakt zuschauen.