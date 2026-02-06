Olympia 2026: Deutsches Team gedenkt an Dahlmeier

Johannes Vehren , Sophie Affeldt , Holger Luhmann 06.02.2026 • 17:31 Uhr Im Deutschen Haus bei den Olympischen Winterspielen gibt es eine Wall of Fame mit allen 184 deutschen Teilnehmern. Auf dieser bekommt die verstorbene Laura Dahlmeier einen Ehrenplatz.

Die verstorbene Laura Dahlmeier hat einen Ehrenplatz im Deutschen Haus in Cortina bei den Olympischen Winterspielen bekommen. Ein Porträtfoto der Doppel-Olympiasiegerin hängt an der Wall of Fame.

Alle 184 deutschen Olympiateilnehmer sind mit einem Bild an der Fotowand verewigt - so auch die im Juli verunglückte Dahlmeier. Ihr Bild ist als einziges schwarz-weiß gehalten.

Dahlmeier verstirbt bei tragischem Unfall

„Laura ist eine von uns, sie gehört dazu. Und das bleibt sie auch. Wir wollten etwas machen, was zu ihr passt: nichts Lautes, sondern eine leise Erinnerung“, erklärte die Geschäftsführerin der Deutschen Sport Marketing, Claudia Wagner, bei der Bild-Zeitung.