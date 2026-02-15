Olympia 2026: Die Frauen-Verfolgung im Biathlon mit Franziska Preus und Co. heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 15.02.2026 • 11:30 Uhr Nachdem die deutschen Biathletinnen im Sprint weit von der Medaillenentscheidung entfernt waren, steht im Verfolger die Chance auf Wiedergutmachung an. Franziska Preuß könnte es mit einem perfekten Rennen noch aufs Podium schaffen.

Bisher konnten die deutschen Biathletinnen noch keine Einzel-Podestplätze bei den Olympischen Spielen in Italien einfahren. Im Sprint am Samstag erreichte Franziska Preuß als beste Deutsche den siebten Platz. Grund für die eher enttäuschende Platzierung war abermals ein Schießfehler im Stehendschießen.

In der Verfolgung (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER) kann Preuß ihren Patzer aber wieder gutmachen. Mit einer Minute Rückstand auf die als erste startende Maren Kirkeeide geht die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters auf die Strecke.

Biathlon bei Olympia 2026: So können Sie die Verfolgung der Frauen im Free-TV sehen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+, HBOMax oder joyn

sportstudio.de, sportschau.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+, HBOMax oder joyn Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Geschwächtes deutsches Team

Preuß hofft bei diesen Olympischen Spielen noch auf eine letzte Olympia-Medaille, bevor sie spätestens nach dieser Saison ihre Karriere beenden wird. „Es schwingt Enttäuschung mit. Ich habe es wieder nicht geschafft, aber so ist Biathlon“, sagte Preuß nach dem Rennen am Mikrofon der ARD. „Aber morgen ist ein neuer Tag, das gehört zum Sport dazu“, ergänzte sie.

Auch Vanessa Voigt erreichte nicht das gewünschte Ergebnis. Sie war nach einer kurzen Magen-Darm-Erkrankung geschwächt ins Rennen gegangen. „Ich bin trotzdem absolut stolz“, sagte sie nach dem Rennen. „Ich lag jetzt zwei Tage nur im Zimmer, von daher war es ein Wahnsinns-Sprint für mich.“ Nach einem fehlerfreien Schießen im Sprint-Rennen wird sie mit einer Minute und 14 Sekunden Rückstand auf die Verfolgungsstrecke gehen.

Julia Tannheimer feierte mit Platz 20 ein gelungenes Olympia-Debüt. Selina Grotian, die für die ebenfalls erkrankte Janina Hettich-Walz eingesprungen war, kam mit drei Schießfehlern nur auf Platz 52 ins Ziel.