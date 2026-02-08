Olympia 2026: Die Mixed-Staffel im Biathlon heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 08.02.2026 • 11:05 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen steht am Sonntag die erste Entscheidung im Biathlon an. Was ist für Franziska Preuß und Co. drin?

Mit der Mixed-Staffel steht am Sonntag (14.05 Uhr im LIVETICKER) bei den Olympischen Winterspielen die erste von elf Entscheidungen im Biathlon an.

Für Deutschland gehen Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Franziska Preuß an den Start.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Biathlon Mixed Staffel im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ZDF und Eurosport

ZDF und Eurosport Stream: sportstudio.de, hbomax.com

sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

„Die Mixed-Staffel ist wahrscheinlich das brutalste Rennen, weil so viele Nationen mindestens zwei gute Männer und Frauen haben. Du kannst einen fantastischen Wettkampf machen, wirst aber trotzdem nur Fünfter“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling dem SID.

Bei den letzten Winterspielen in Peking wurde das deutsche Quartett Fünfter. Nun hofft Bitterling auf das Podest: „Wenn es von Beginn an bei einem läuft, dann sind viele Dinge leichter.“

„Was bei einem frühen Erfolg dann in einem Team passiert, ist ein Effekt, der nicht bezahlbar ist“, sagte Bitterling: „Es wäre eine coole Geschichte.“

-----