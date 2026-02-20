Olympia 2026: Preuß kündigt Karriereende nach Winterspielen an

Johannes Vehren 20.02.2026 • 17:17 Uhr Franziska Preuß kündigte Ende Januar an, dass spätestens nach dieser Saison Schluss für sie ist. Nun teilt der Biathlon-Star den endgültigen Zeitpunkt mit.

Franziska Preuß hat ihr sofortiges Karriereende nach dem Massenstart am Samstag bei den Olympischen Winterspielen angekündigt!

Auf Instagram teilte die Gesamtweltcupsiegerin mit: „One last Dance. Nun ist es Zeit, dem Biathlon Servus zu sagen. Dieser Abschied fühlt sich genau richtig an. Morgen geht es nicht um Zeiten oder Platzierungen. Morgen geht es um Dankbarkeit. Ein letztes Mal alles geben.“

Preuß hat nicht mehr „diese hundert Prozent“

In einer Pressemitteilung begründete sie den Schritt: „Ich habe immer hundert Prozent gegeben. Aber im Moment merke ich, dass ich diese hundert Prozent für die letzten Weltcupstationen nicht mehr aufbringen würde. Und deshalb ziehe ich jetzt ganz bewusst und konsequent einen Schlussstrich.“

Die 31-Jährige ergänzte: „Gleichzeitig spüre ich nach so vielen Jahren im Leistungssport, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen.“

Wird Preuß beim Weltcup-Finale dabei sein?

Das bedeutet, dass Preuß nach den Spielen nicht mehr an den finalen drei Weltcup-Stationen der Saison teilnehmen wird. Die Bayerin hatte vor dem Saisonhöhepunkt bereits ihr Karriereende angekündigt, den Zeitpunkt aber noch offengelassen.

Im Weltcup stehen noch die Stationen in Kontiolahti in Finnland, im estnischen Otepää, wo 2027 die Biathlon-WM stattfindet, und abschließend am legendären Holmenkollen in Oslo an. Ob sie beim Finale in Norwegen dabei sein wird, ließ sie noch offen.

„Franzi hat den Zeitpunkt gut gewählt“

„Jetzt ist also der Zeitpunkt gekommen: Franzi Preuß beendet ihre Biathlon-Karriere. Ich glaube, dieser Satz allein spricht für sich und wird im Biathlon-Lager sehr viel Eindruck und Emotionen hinterlassen, für uns als deutsche Mannschaft natürlich noch einmal mehr. Franzi war in den letzten Jahren die Leaderin dieser Mannschaft. Nicht durch große Worte, sondern durch Leistung“, sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Er fügte hinzu: „Ich denke, Franzi hat den Zeitpunkt gut gewählt. Ich kann das persönlich absolut nachvollziehen. Jetzt ist es wichtig, dass Ruhe einkehrt, dass sie Familie und Freunde treffen kann, wenn es ihr Spaß macht, und diese Zeit nach der Karriere genießen kann.“

Preuß gewinnt Bronze mit der Mixed-Staffel

In der vorherigen Saison hatte sich Preuß, die in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen worden war, mit dem Gewinn der großen Kristallkugel sowie WM-Gold in der Verfolgung gleich mehrere Träume erfüllt. In Antholz gewann sie zumindest mit der Mixed-Staffel Bronze.

Preuß hinterlässt mit ihrem Abschied eine große Lücke im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV). Trotz gesundheitlicher Probleme schaffte es in dieser Saison von den deutschen Biathletinnen bislang nur die Bayerin in einem Einzelrennen auf das Podest.

„Ich bin ja nicht die erste, die aufhört“, hatte Preuß bereits vor den Winterspielen gesagt: „Es ist immer wieder weitergegangen, gut weitergegangen. Und deswegen wird es auch weiterhin gut weitergehen. Und es gibt junge Mädels, die wahnsinnig viel Potenzial haben. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen.“

„Last Dance“ im Massenstart am Samstag

Am Samstag um 14.15 Uhr steht damit ihr letztes Rennen an. Das wird der Massenstart sein, bei dem sie ein letztes Mal um eine olympische Medaille kämpfen wird.

