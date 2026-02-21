Olympia 2026: Preuß spricht nach Karriereende über Psychoterror im Internet

Sophie Affeldt , Holger Luhmann , Mette Bech 21.02.2026 • 18:12 Uhr Nach ihrem letzten Karriererennen spricht Franziska Preuß über den Druck in den Sozialen Medien. Die 31-Jährige spricht von „Psychoterror“ und sieht sich auch deshalb darin bestätigt, ihre Karriere vorzeitig beendet zu haben.

Biathletin Franziska Preuß hat nach dem Massenstart bei den Olympischen Spielen ihre langjährige Karriere beendet. Bei ihrer zweiten Olympiateilnahme gewann Preuß keine Medaille und konnte die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht erfüllen. Der von den Sozialen Medien ausgehende „Psychoterror” bestärkte sie in ihrer endgültigen Entscheidung, Abschied vom Biathlon zu nehmen.

„Man ist ja immer noch ein Mensch und ich hab weder was Kriminelles gemacht oder jemanden umgebracht“, betonte die 31-Jährige auf SPORT1-Nachfrage und fügte hinzu, dass es einfach nur um Sport gehe.

Soziale Medien: „It‘s part of the game“

„Dadurch, dass man das Äußere erleben musste, habe ich gemerkt, dass es mir gar keine Medaille mehr wert ist“, sagte Preuß nach ihrem abschließenden 28. Platz im Massenstart. Aus Selbstschutz habe sie „die letzten Tage wenig Zeit auf Social Media verbracht.“

Der Einfluss der Sozialen Medien veränderte sich in den letzten Jahren und gehöre mittlerweile zum Leben eines Sportlers dazu, erläuterte sie nach dem Rennen. „It‘s part of the game, aber wenn es persönlich wird, ist es nicht mehr schön“, fügte sie hinzu. Und diese Grenzen „werden definitiv überschritten“, so Preuß.