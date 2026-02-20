Olympia: Biathlon-Star muss nach Führung aufgeben

David Funk 20.02.2026 • 15:16 Uhr Mitfavorit Tommaso Giacomel muss, im Massenstart in Führung liegend, aufgeben. Auch bis dahin waren es noch nicht die Olympischen Spiele des Italieners.

Der Italiener Tommaso Giacomel musste den abschließenden olympischen Massenstart bei den Männern in Führung liegend aufgeben. Nach dem zweiten Schießen wurde der Zweitplatzierte im Gesamt-Weltcup der Männer zunächst langsamer und langsamer, während die Konkurrenz an ihm vorbeizog.

Der 25-Jährige musste auf der dritten Laufrunde dann schlussendlich aufgeben. Niedergeschlagen saß der Mitfavorit - umringt von Betreuern - am Streckenrand und hatte sichtlich mit der Atmung zu kämpfen.

„Wir werden sehen, ob er ins Krankenhaus muss“

„Er verspürte plötzlich starke Schmerzen im Bereich des Herzens und konnte nicht mehr atmen, sodass er aufgeben musste“, klärte der Pressesprecher des italienischen Wintersportverbands, Andrea Facchinetti, auf.

Er fügte hinzu: „Wir wissen nicht, was seine Brustschmerzen verursacht hat. Es geht ihm jetzt besser, aber er wird von Ärzten untersucht. Wir werden sehen, ob er ins Krankenhaus muss oder nicht.“

Giacomel kommt mit dem Druck nicht klar

Die bisherigen Olympischen Spiele waren ohnehin noch nicht die des Tommaso Giacomel. Als einer der Hoffnungsträger der Gastgeber für die Winterspiele auserkoren, enttäuschte er auf ganzer Linie. „Ich habe versagt“, hatte Giacomel schon nach seinem 22. Platz im Sprintrennen gesagt.

Die Rolle des Mitfavoriten schien dem Italiener eine hohe Bürde auferlegt zu haben. „Ich bin sehr enttäuscht. Das Schlimmste ist, dass ich als Favorit oder einer der Favoriten hierhergekommen bin. Das macht mich sehr wütend“, hatte er bilanziert.

Olympia: Auch im Massenstart keine Medaille