Preuß bestätigt: Massenstart letztes Karriererennen

SID 20.02.2026 • 17:15 Uhr Die Biathletin wird nach Olympia nicht mehr in die Loipe zurückkehren.

Biathletin Franziska Preuß wird ihre erfolgreiche Karriere mit dem Abschluss der olympischen Wettbewerbe beenden. Das bestätigte Deutschlands Sportlerin des Jahres am Freitag. Damit wird der Massenstart in Antholz am Samstag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) das letzte Rennen ihrer Laufbahn.

„Nun ist es Zeit, dem Biathlon Servus zu sagen“, meinte Preuß, deren Olympia-Auftritte in Italien von Pleiten, Pech und Pannen am Schießstand geprägt waren. Der ersehnten Einzelmedaille läuft sie weiter vergeblich hinterher.

„Dieser Abschied fühlt sich genau richtig an. Morgen geht es nicht um Zeiten oder Platzierungen“, sagte sie und betonte: „Morgen geht es um Dankbarkeit. Ein letztes Mal alles geben.“

Das bedeutet auch, dass Preuß nach den Spielen nicht mehr an den finalen drei Weltcup-Stationen der Saison teilnehmen wird. Die Bayerin hatte vor dem Saisonhöhepunkt bereits ihr Karriereende angekündigt, den Zeitpunkt aber noch offengelassen.

In der vorherigen Saison hatte sich Preuß, die in der Vergangenheit immer wieder von gesundheitlichen Problemen zurückgeworfen worden war, mit dem Gewinn der großen Kristallkugel sowie WM-Gold in der Verfolgung gleich mehrere Träume erfüllt. In Antholz gewann sie zumindest mit der Mixed-Staffel Bronze.

Preuß hinterlässt mit ihrem Abschied eine große Lücke im Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV). Trotz gesundheitlicher Probleme schaffte es in dieser Saison von den deutschen Biathletinnen bislang nur die Bayerin in einem Einzelrennen auf das Podest.

„Ich bin ja nicht die erste, die aufhört“, hatte Preuß bereits vor den Winterspielen gesagt: „Es ist immer wieder weitergegangen, gut weitergegangen. Und deswegen wird es auch weiterhin gut weitergehen. Und es gibt junge Mädels, die wahnsinnig viel Potenzial haben. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen.“