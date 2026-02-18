Staffel in Antholz: Biathlon-Fan Klopp mittendrin

SID 18.02.2026 • 05:47 Uhr Der Head of Global Soccer bei Red Bull zieht die Blicke auf sich - und sorgt für Begeisterung bei den Athleten.

Jürgen Klopp war mittendrin im großen Biathlon-Zirkus. Ob als Glockenläuter am Streckenrand, bei der privaten Tour mit Ole Einar Björndalen oder als erster Gratulant im Zielbereich - der frühere Startrainer und heutige Head of Global Soccer bei Red Bull zog im verschneiten Antholz die Blicke auf sich.

Er freue sich "wirklich sehr darauf. Das wird mein erstes Winterolympia-Erlebnis", hatte Klopp, der mit seinem Sohn Marc einer Einladung nach Norditalien gefolgt war, vor der Staffel der Biathleten dem norwegischen Rundfunk NRK gesagt: "Wir sind große Fans des Biathlons."

Auch die Athleten freuten sich über die Anwesenheit des prominenten Gastes, nach dem Rennen stand Klopp für gleich eine Reihe an Fotos mit den Medaillengewinnern parat. Vor allem für den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen war das Treffen mit dem Deutschen ein besonderer Moment. Der 33-Jährige ist eingefleischter Fan des FC Liverpool - und schrieb nun zu einem gemeinsamen Schnappschuss mit Klopp bei Instagram: "Die beste Umarmung, die ich je erhalten habe."