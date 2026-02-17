Olympia 2026: Staffel-Überraschung um Preuß!

SID 17.02.2026 • 10:11 Uhr Deutschlands Sportlerin des Jahres übernimmt im Rennen über 4x6 Kilometer eine ungewohnte Rolle.

Deutschlands Sportlerin des Jahres Franziska Preuß übernimmt in der olympischen Frauen-Staffel etwas überraschend eine neue Rolle.

Die Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin, die bislang bei den Winterspielen in Antholz immer wieder große Probleme beim letzten Schießen hatte, geht im Rennen über die 4x6 Kilometer am Mittwoch (14.45 Uhr) bereits als zweite Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) an den Start. Zuletzt war Preuß in den Staffeln stets die deutsche Schlussläuferin, so auch beim Gewinn von Bronze im Mixed.

Preuß hofft weiter auf Olympia-Einzelmedaille

Neben Preuß bilden Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV). Hettich-Walz hatte zuletzt den Sprint und die Verfolgung aufgrund von Magenproblemen verpasst, nun sind die gesundheitlichen Probleme auskuriert.

Bei den Spielen in Peking vor vier Jahren hatten sich Vanessa Hinz, Denise Herrmann-Wick, Voigt und Preuß Bronze gesichert.