Olympia: Entscheidung um deutschen Biathleten gefallen

SID 12.02.2026 • 10:15 Uhr Die deutschen Biathleten für das nächste Rennen bei den Olympischen Spielen stehen fest.

Justus Strelow kehrt nach seiner Pause im Einzel für den Sprint-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen ins deutsche Aufgebot zurück. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstagmorgen mit.

Angeführt wird das Quartett von Philipp Nawrath, außerdem gehen Philipp Horn und David Zobel am Freitag (14.00 Uhr im LIVETICKER) über 10 Kilometer an den Start. Lucas Fratzscher muss entsprechend nach seinem 23. Platz aus dem Einzel im Sprint und der anschließenden Verfolgung zuschauen.

Biathlon: Medaillenchancen für Nawrath und Horn

Mit den größten Medaillenchancen gehen Nawrath und Horn ins Rennen, die im Weltcup in dieser Saison bereits jeweils einmal im Sprint aufs Podest gelaufen waren.

Strelow war nach der Bronzemedaille zum Auftakt in der Mixed Staffel im Einzel wegen Belastungssteuerung überraschend nicht berufen worden.