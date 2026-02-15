Wieder das letzte Schießen: Preuß verpasst Medaille

SID 15.02.2026 • 15:24 Uhr Deutschlands Sportlerin des Jahres versagen beim letzten Schießen erneut die Nerven.

Franziska Preuß hat sich den Traum von einer olympischen Einzelmedaille wieder nicht erfüllen können. Die beste deutsche Biathletin kam in der Verfolgung von Antholz beim Sieg von Lisa Vittozzi von Rang sieben lediglich auf Platz sechs nach vorne, nach zwei Strafrunden beim letzten Schießen und 10 Kilometern fehlten 33,7 Sekunden aufs Podest. Ihr bleibt damit nur noch eine finale Chance im Massenstart, um vor ihrem angekündigten Rücktritt das letzte große Karriereziel zu erreichen.

Schon nach dem durchwachsenen Sprint war die erträumte Einzelmedaille in die Ferne gerückt, das für eine Aufholjagd nötige perfekte Rennen gelang vor den Augen von Fußballstar Joshua Kimmich nicht. Ihren anfänglichen Rückstand von einer Minute nach ganz vorne verkürzte Preuß mit zwei fehlerfreien Liegend-Serien auf 32 Sekunden. Nach dem dritten perfekten Schießen schloss sie zu Platz drei auf, doch dann unterliefen ihr im letzten Anschlag wie schon in Mixed-Staffel, Einzel und Sprint entscheidende Fehler.

Vorne feierte die Italienerin Lisa Vittozzi dank fehlerfreiem Schießen einen emotionalen Heimsieg. Dahinter komplettierten Sprint-Siegerin Marek Kirkeeide (3 Strafrunden/+28,8 Sekunden) aus Norwegen und die Finnin Suvi Minkkinen (0/+34,3) das Podest. Vanessa Voigt (3/+2:19.7 Minuten) leistete sich ihre ersten Fehlschüsse bei Olympia und fiel von Rang zwölf auf 19 zurück. Julia Tannheimer (5/+3:23,6) und Selina Grotian (4/+3:54,6) kamen nicht unter die besten 30.