Zwölf Jahre nach Sotschi: Biathlon-Staffel erhält Gold - Lesser stichelt gegen Russland

Holger Luhmann , Sophie Affeldt 15.02.2026 • 13:48 Uhr In Antholz bekommen Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp ihren großen Moment. Lesser stichelt im Anschluss gegen Russland.

Als die deutsche Biathlon-Staffel der Männer mit zwölf Jahren Verspätung endlich olympisches Gold in den Händen hielt, konnte sich Erik Lesser einen Seitenhieb nicht verkneifen.

„Ich gehe nicht davon aus, dass es die Originalmedaillen sind, denn es sind keine Kratzer dran. Ich unterstelle jetzt mal dem Russen, dass er bestimmt noch einen Kratzer draufgemacht hätte, bevor er die Medaille weggeschickt hätte. Ich denke, dass es so ein Kellerteil ist“, sagte Lesser.

Doch auch so war es am Sonntag im Biathlon-Mekka Antholz ein emotionaler Moment für Lesser und seine Staffelkollegen von einst, Arnd Peiffer, Daniel Böhm und Simon Schempp. Gemeinsam hüpften sie auf das oberste Podest, sangen inbrünstig die Nationalhymne und ließen sich lange von den fast 20.000 Fans, darunter zahlreiche deutsche Anhänger, feiern.

„Es war etwas ganz Besonderes“

„Das Silber vor zwölf Jahren war emotionaler, weil jetzt sehr viel Zeit verstrichen ist. Der Moment vor zwölf Jahren wäre schöner gewesen. Aber es war der beste Rahmen, den wir uns wünschen konnten unter den Umständen. Es war etwas ganz Besonderes“, erklärte Böhm.

IOC-Mitglied Michael Mronz hatte zwischen den beiden Verfolgungsrennen die Medaillen an das damalige deutsche Quartett der Winterspiele von Sotschi überreicht.

Russland disqualifiziert - Gold für Deutschland

In Russland hatten Deutschlands Biathleten um lediglich 3,5 Sekunden den Olympiasieg verpasst, hinter dem Gastgeber Silber gewonnen. Jahre später wurde der russische Staffelteilnehmer Jewgeni Ustjugow wegen eines Dopingvergehens gesperrt, alle seine Ergebnisse zwischen 2010 und 2014 wurden annulliert. Nach Jahren des Wartens und Einsprüchen Ustjugows beschloss die IOC-Exekutive dann im September 2025 die Neuvergabe der Medaillen.

Geht es nach Böhm, kann die damalige Staffel womöglich als Vorbild für die deutsche Auswahl in Antholz dienen. „2014 sind wir den Erwartungen hinterhergerannt und dann als Sieger hervorgegangen. Vielleicht gibt es zwölf Jahre später eine ähnliche Geschichte“, sagte Böhm.

Gutes Omen für Preuß?