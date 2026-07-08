Biathlon-Revolution bei Olympia offiziell!

Conrad Fröhlich 08.07.2026 • 13:07 Uhr Das Internationale Olympische Komitee hat die Disziplinen für die Winterspiele 2030 bekanntgegeben. Im Biathlon kommt es zu einer Premiere.

Die Disziplinen der Olympischen Winterspiele 2030 stehen seit Dienstag fest. Während die Ernüchterung bei den Nordischen Kombinierern groß ist, gibt es im Biathlon eine positive Veränderung. Wie das Internationale Olympische Komitee mitteilte, wird erstmals die Mixed-Single-Staffel in den Olympia-Kalender aufgenommen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Mixed-Single-Staffel bei den Olympischen Winterspielen 2030 ihr Debüt geben wird“, erklärte Olle Dahlin, Präsident der International Biathlon Union (IBU), in einer Mitteilung des Verbandes. Die Mixed-Single-Staffel ist somit einer der insgesamt zwölf Biathlon-Wettbewerbe im Programm.

„Wir danken dem IOC für diese Gelegenheit und freuen uns darauf, dieses Format an einem der traditionsreichsten Biathlon-Austragungsorte unseres Sports zu präsentieren“, wird Dahlin weiter zitiert.

In den französischen Alpen wird 2030 also auch die Mixed-Single-Staffel ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb, bei dem pro Nation jeweils eine Frau und ein Mann gemeinsam ein Team bilden und während des Rennens im Wechseln an den Start gehen, soll den Unterhaltungswert der Winterspiele weiter anheben.

Neuer Biathlon-Wettbewerb bei Olympia

Premiere feierte die Disziplin bereits bei der Weltmeisterschaft 2019 und „unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für die Entwicklung von Formaten, die für das Publikum attraktiver und besser für die Fernsehübertragung geeignet sind“. Dahlin schwärmte davon, dass „eines der spannendsten Formate“ des Biathlon-Sports nun olympisch ist.

Die Biathletinnen und Biathleten werden darüber hinaus weiterhin in den bekannten Formaten antreten, zu denen Einzel, Sprint, Verfolgung und Massenstart gehören. Auch die klassische Mixed-Staffel bleibt erhalten.