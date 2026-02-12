DEB-Frauen im Viertelfinale gegen Kanada

SID 12.02.2026 • 16:47 Uhr Auf die deutsche Mannschaft wartet in der ersten K.o.-Runde einer der beiden Topfavoriten.

Die deutschen Eishockey-Frauen bekommen es im Viertelfinale der Olympischen Winterspiele mit dem erwartet schweren Gegner zu tun. Die Mannschaft von Bundestrainer Jeff MacLeod trifft in der Runde der besten acht auf die mitfavorisierten Kanadierinnen, die am Donnerstag ihr Nachholspiel gegen Finnland mit 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) klar für sich entschieden. Das Viertelfinale steigt am Samstag (16.40 Uhr/ARD und Eurosport).

Die USA und Kanada dominieren das Frauen-Eishockey und haben sämtliche Olympiasiege bislang unter sich ausgemacht. Kanada, das sich in der stärker besetzten Gruppe A auf Rang zwei platzierte, hatte am Dienstag überraschend deutlich gegen das US-Team (0:5) verloren.