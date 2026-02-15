DEB-Team vor US-Duell: „Wissen, was auf uns zukommt“

SID 15.02.2026 • 06:42 Uhr Nach dem Dämpfer gegen Lettland droht den deutschen Eishockey-Stars gegen die USA die nächste Niederlage.

Leon Draisaitl machte sich keine Illusionen. Dass das letzte Gruppenspiel der Olympischen Winterspiele in Mailand gegen den auch in der Breite hochklassig besetzten Weltmeister USA zur Herkulesaufgabe wird, war auch dem Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft mehr als bewusst. „Wir wissen, was da auf uns zukommt“, sagte Draisaitl vor dem Duell mit dem Mitfavoriten auf Gold am Sonntagabend (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport).

Ein Sieg gegen das US-Team um Star-Goalie Connor Hellebuyck käme einer kleinen Sensation gleich. Die bisher durchwachsenen Auftritte der deutschen Mannschaft gegen Dänemark (3:1) und Lettland (3:4) machen wenig Hoffnung.

Enttäuschend war die Niederlage im zweiten Gruppenspiel gegen Außenseiter Lettland am Samstag. Das mit großen Ambitionen und NHL-Stars gespickte deutsche Team muss für die Viertelfinal-Teilnahme nun höchstwahrscheinlich den unbequemen Weg über die Qualifikation nehmen. „Man hat solche Tage, wo die Scheibe nicht reingeht“, sagte Bundestrainer Harold Kreis nach dem Lettland-Dämpfer.

Gegen die USA wird die DEB-Auswahl vor allem defensiv gefordert sein. Die Amerikaner seien in allen vier Reihen sehr stark besetzt, würden zudem andere Spielzüge als Lettland haben, so Kreis: „Wir schauen uns das an, machen kleine Anpassungen. Es ist jetzt nicht so, dass unser System da total auf den Kopf gestellt wird. Aber bei den Amerikanern muss man fast auf jeden Spieler achten.“