Deutsche NHL-Stars auf dem Eis - Kapitänsteam um Draisaitl

SID 09.02.2026 • 17:19 Uhr Leon Draisaitl führt die DEB-Auswahl als Kapitän in die Olympischen Winterspiele in Mailand.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit einem dreiköpfigen Kapitänsteam um Superstar Leon Draisaitl in das olympische Turnier in Mailand. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Montag verkündete, wird die Mannschaft von Fahnenträger und NHL-Star Draisaitl sowie den beiden NHL-Spielern Moritz Seider und Tim Stützle angeführt. Zum Kapitänstrio zählt etwas überraschend nicht Urgestein Moritz Müller.

Am späten Montagnachmittag versammelte Bundestrainer Harold Kreis erstmals fast das komplette Team zu einer einstündigen Einheit in der Arena Milano. Goalie Philipp Grubauer stieg als erster Nordamerika-Neuzugang auf das Mailänder Eis, dann folgten die weiteren Teamkollegen. Nicht dabei war Draisaitl: Der Star der Edmonton Oilers erhielt eine Pause und war nicht beim Eistraining dabei.