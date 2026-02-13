Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Eishockey
Eishockey
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Eishockey>

Olympia: Draisaitl schwelgt in Erinnerungen: "Wie auf der Straße in Köln"

Draisaitl schwelgt in Erinnerungen

Leon Draisaitl und Frederik Tiffels sind auch abseits der Eisfläche gute Freunde.
Perfekter Olympia-Start für das DEB-Team! Angeführt von Kapitän Leon Draisaitl feiert Deutschland einen wichtigen Auftaktsieg im olympischen Eishockey-Turnier. Die NHL-Stars um Philipp Grubauer, Tim Stützle und Co. liefern direkt ab und setzen ein starkes Zeichen.
SID
Leon Draisaitl und Frederik Tiffels sind auch abseits der Eisfläche gute Freunde.

Leon Draisaitl lächelte und schwelgte in Erinnerungen. Sein Tor nach 23 Sekunden beim Olympia-Auftakt gegen Dänemark, aufgelegt von seinem besten Kumpel Frederik Tiffels, versetzte den Stürmerstar der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Gedanken geschätzt 23 Jahre zurück.

„Das war einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben, das war sehr speziell“, sagte Draisaitl nach dem wichtigen 3:1-Auftaktsieg bei den Winterspielen in Mailand: „Die Spiele haben wir so auf der Straße in Köln zusammen gespielt als kleine Kids. Es war natürlich emotional.“

Olympia: Tiffels war Draisaitls Trauzeuge

Die beiden gebürtigen Kölner Draisaitl, inzwischen NHL-Superstar der Edmonton Oilers, und Tiffels verbindet eine enge langjährige Freundschaft. Tiffels, der beim deutschen Meister Eisbären Berlin spielt, war sogar Trauzeuge bei Draisaitls Hochzeit im August 2025.

Gegen Dänemark starteten die Kumpels von Beginn an - und legten schnell den Grundstein für den erfolgreichen Start ins Olympia-Turnier. „Es war einfach wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Wir nehmen die drei Punkte mit und schauen nach vorne“, sagte Draisaitl.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite