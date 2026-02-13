Olympia: Draisaitl schwelgt in Erinnerungen: "Wie auf der Straße in Köln"

SID 13.02.2026 • 06:32 Uhr Leon Draisaitl und Frederik Tiffels sind auch abseits der Eisfläche gute Freunde.

Leon Draisaitl lächelte und schwelgte in Erinnerungen. Sein Tor nach 23 Sekunden beim Olympia-Auftakt gegen Dänemark, aufgelegt von seinem besten Kumpel Frederik Tiffels, versetzte den Stürmerstar der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft im Gedanken geschätzt 23 Jahre zurück.

„Das war einfach cool, dass Freddy und ich das zusammen gemacht haben, das war sehr speziell“, sagte Draisaitl nach dem wichtigen 3:1-Auftaktsieg bei den Winterspielen in Mailand: „Die Spiele haben wir so auf der Straße in Köln zusammen gespielt als kleine Kids. Es war natürlich emotional.“

Olympia: Tiffels war Draisaitls Trauzeuge

Die beiden gebürtigen Kölner Draisaitl, inzwischen NHL-Superstar der Edmonton Oilers, und Tiffels verbindet eine enge langjährige Freundschaft. Tiffels, der beim deutschen Meister Eisbären Berlin spielt, war sogar Trauzeuge bei Draisaitls Hochzeit im August 2025.