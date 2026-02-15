Olympia - Eishockey-Helden warnen vor den USA: "Übermächtiger Gegner"

SID 15.02.2026 • 11:01 Uhr Die Medaillengewinner von Innsbruck und Pyeongchang fiebern im finalen Gruppenspiel gegen den Weltmeister mit Leon Draisaitl und Co.

Die Olympia-Medaillengewinner von 1976 und 2018 drücken den deutschen Eishockey-Stars gegen die USA die Daumen – sind sich aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst. „Du spielst gegen die Amerikaner, ein übermächtiger Gegner. Aber das Spiel geht von vorne los. Wir werden den Puck nicht ins eigene Tor schießen. Man hat immer eine Chance. Aber es wird sehr schwer“, sagte Alois Schloder dem SID.

Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft gewann mit dem Team vor 50 Jahren in Innsbruck sensationell Bronze, damals schlug Deutschland die USA im entscheidenden Spiel mit 4:1. Die aktuelle Generation um NHL-Superstar Leon Draisaitl trifft am Sonntagabend (21.10 Uhr im LIVETICKER) im dritten Olympia-Gruppenspiel in Mailand auf den amtierenden Weltmeister.

Auch Schloders ehemaliger Mitspieler Erich Kühnhackl machte Draisaitl und Co. im Rahmen des großen Klassentreffens der 1976er am Samstag in Landshut Mut: „Es ist natürlich ein sehr schweres Spiel. Ich glaube, durch die Tatsache, dass man bei so einem Turnier nicht jedes Mal gegen solche Top-Mannschaften spielt, ist man immer bereit, über 100 Prozent zu spielen. Von daher haben wir große Chancen.“

Ex-NHL-Profi Christian Ehrhoff, der mit Deutschland 2018 in Pyeongchang Silber geholt hatte, bezeichnete Deutschland im Duell mit den USA als „krassen Außenseiter“. Für ihn seien die zwei Top-Teams im Turnier Kanada und die USA: „Die sind von vorne bis hinten unglaublich stark besetzt. Da muss schon viel sehr gut laufen, um mit einem Sieg vom Eis zu gehen.“