Olympia: Superstar fehlt im Eishockey-Finale

SID 22.02.2026 • 13:22 Uhr Enttäuschung für Sidney Crosby. Der Eishockey-Superstar wird nicht rechtzeitig für das olympische Finale fit.

Kanada muss im Eishockey-Traumfinale der Olympischen Winterspiele in Mailand auf seinen Kapitän Sidney Crosby verzichten. Der angeschlagene Starspieler verlor den Wettlauf gegen die Zeit und wurde für das Endspiel um Gold gegen den Erzrivalen USA (ab 14.10 Uhr im LIVETICKER) nicht rechtzeitig fit. Das geht aus dem vorab veröffentlichten Line-up beider Teams hervor.

Crosby, Olympiasieger von 2010 und 2014, war im zweiten Drittel des Viertelfinals gegen Tschechien (4:3 n.V.) von seinem Gegenspieler Radko Gudas hart gecheckt worden und hatte sich dabei eine Verletzung am Unterkörper zugezogen.