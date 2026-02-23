Eishockey-Olympiasieger USA: Gedenken an Gaudreau

SID 23.02.2026 • 05:26 Uhr Die US-Eishockeystars gedenken nach ihren Olympiasieg einem ganz besonderen Menschen.

Die US-Eishockeyspieler haben ihren Olympiasieg in Mailand mit einer besonderen Geste dem verstorbenen Johnny Gaudreau gewidmet. Unmittelbar nach dem 2:1-Erfolg nach Verlängerung im Finale gegen Kanada drehten Kapitän Auston Matthews, Zach Werenski und Matthew Tkachuk mit Gaudreaus Trikot mit der Nummer 13 Ehrenrunden auf dem Eis. Für das offizielle Siegerfoto holte das Team zudem Gaudreaus Kinder Noa und Johnny Jr. aufs Eis und schloss sie in die Jubeltraube ein.

„Dass wir das so umsetzen konnten, gewinnen konnten, sein Trikot auf dem Mannschaftsfoto zu sehen war und seine Kinder dabei waren – wir denken natürlich an ihn“, sagte Matthews: „Es ist einfach etwas Besonderes, wie sehr er so viele von uns beeinflusst hat. Er war während des gesamten Turniers in Gedanken bei uns.“ Bei jedem Spiel hing Gaudreaus Trikot in der US-Umkleide.

Gaudreau und Bruder starben bei Unfall

Gaudreau war im August 2024 mit seinem jüngeren Bruder Matthew ums Leben gekommen, beide wurden beim Radfahren von einem Geländewagen erfasst. Der NHL-Profi und Nationalspieler, der 31 Jahre alt wurde, wäre ein aussichtsreicher Kandidat für das Olympiateam gewesen. In seiner NHL-Karriere hatte er 763 Spiele bestritten (743 Scorerpunkte).