Eishockey: Schweiz im Viertelfinale - nun gegen Finnland

Schweiz im Olympia-Viertelfinale

Der Vizeweltmeister schaltet Gastgeber Italien bei den Winterspielen im Play-off-Duell aus, jetzt wartet auf die Eidgenossen der Olympiasieger.
Philipp Kurashev traf früh zur Führung
Philipp Kurashev traf früh zur Führung
Vizeweltmeister Schweiz ist beim olympischen Eishockeyturnier ohne größere Mühe ins Viertelfinale eingezogen. In der Viertelfinal-Qualifikationsrunde schaltete das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer Gastgeber Italien mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) aus, im Medaillenrennen bekommen es die Eidgenossen am Mittwoch (18.10 Uhr) mit Peking-Olympiasieger Finnland zu tun.

Für die Schweizer, die als Tabellenzweiter der Gruppe A hinter Kanada den Umweg über die Playoffs gehen mussten, traf in der Milano Rho Ice Hockey Arena Philipp Kurashev vom NHL-Klub San Jose Sharks früh gegen den Außenseiter (2.). Kapitän Roman Josi (Nashville Predators) legte nach (11.).

Italien, das in der Vorrunde drei Niederlagen kassiert hatte und zum Abschluss gegen Finnland untergegangen war (0:11), wehrte sich nach Kräften gegen das Aus, dann beseitigte Nico Hischier (New Jersey Devils) mit dem Treffer zum 3:0 (46.) letzte Zweifel.

Die Schweiz hat bei Winterspielen bislang zweimal Bronze geholt - zuletzt 1948.

