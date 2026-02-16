Olympia: USA setzt beeindruckende Serie fort

SID 16.02.2026 • 19:06 Uhr Die Eishockey-Frauen der USA setzen sich im Halbfinale gegen Schweden durch und dürfen vom dritten Olympia-Gold träumen.

Die Eishockey-Frauen der USA sind ohne Mühe zum fünften Mal in Serie ins Olympia-Finale eingezogen.

Nach dem 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) im Halbfinale gegen Schweden greifen sie damit nach den Triumphen 1998 und 2018 am Donnerstag (ab 19.10 Uhr im LIVETICKER) zum dritten Mal nach Gold.

Olympia: USA trifft auf Kanada oder die Schweiz

Cayla Barnes (6.), Taylor Heise (30.), Abbey Murphy (36.), Kendall Coyne (37.) und Hayley Scamurra (38.) schossen den souveränen Erfolg heraus.

Den Final-Gegner ermitteln am Abend Dauerrivale Kanada und die Schweiz, Schweden spielt am Donnerstag (14.40 Uhr) um die Bronzemedaille.