Olympia: USA setzt beeindruckende Serie fort

Die Eishockey-Frauen der USA sind ohne Mühe zum fünften Mal in Serie ins Olympia-Finale eingezogen.
USA setzt beeindruckende Serie fort
Die Eishockey-Frauen der USA setzen sich im Halbfinale gegen Schweden durch und dürfen vom dritten Olympia-Gold träumen.
Nach dem 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) im Halbfinale gegen Schweden greifen sie damit nach den Triumphen 1998 und 2018 am Donnerstag (ab 19.10 Uhr im LIVETICKER) zum dritten Mal nach Gold.
Olympia: USA trifft auf Kanada oder die Schweiz
Cayla Barnes (6.), Taylor Heise (30.), Abbey Murphy (36.), Kendall Coyne (37.) und Hayley Scamurra (38.) schossen den souveränen Erfolg heraus.
Den Final-Gegner ermitteln am Abend Dauerrivale Kanada und die Schweiz, Schweden spielt am Donnerstag (14.40 Uhr) um die Bronzemedaille.
Die deutschen Frauen waren im Viertelfinale durch ein 1:5 gegen Kanada ausgeschieden.