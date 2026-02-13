Newsticker
Horror-Crash bei Olympia! Spieler mit Trage abtransportiert

Schreckliche Szene bei Olympia

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sorgt sich um Kevin Fiala. Der 29-Jährige muss mit der Trage abtransportiert werden.
Julius Schamburg
Schrecklicher Crash bei den Olympischen Spielen: Der Schweizer Eishockeyspieler Kevin Fiala ist nach einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson an der Bande zu Boden gegangen und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden.

Kurz vor Ende des letzten Drittels krachte Fiala gegen die Bande und ging zu Boden. Wilson krachte mit seinem ganzen Gewicht auf den Körper des Schweizers.

Olympia: Fiala unter Applaus aus der Arena gebracht

Das Spiel wurde unterbrochen – Fiala konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Seine Teamkollegen beugten sich besorgt über ihren Mitspieler.

Die Sanitäter kamen auf das Eis und hievten Fiala auf die Trage. Beim Abtransport standen die Spieler Spalier, das Publikum applaudierte und rief Fialas Namen.

Kanada gewann das Spiel mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) - doch nach dem Schock-Moment in der Schlussphase wurde das Sportliche zur Nebensache.

