Horror-Crash bei Olympia! Spieler mit Trage abtransportiert

Schrecklicher Crash bei den Olympischen Spielen: Der Schweizer Eishockeyspieler Kevin Fiala ist nach einem Zweikampf mit Kanadas Tom Wilson an der Bande zu Boden gegangen und musste mit der Trage vom Eis gebracht werden.
Schreckliche Szene bei Olympia
Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft sorgt sich um Kevin Fiala. Der 29-Jährige muss mit der Trage abtransportiert werden.
Kurz vor Ende des letzten Drittels krachte Fiala gegen die Bande und ging zu Boden. Wilson krachte mit seinem ganzen Gewicht auf den Körper des Schweizers.
Olympia: Fiala unter Applaus aus der Arena gebracht
Das Spiel wurde unterbrochen – Fiala konnte nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen. Seine Teamkollegen beugten sich besorgt über ihren Mitspieler.
Die Sanitäter kamen auf das Eis und hievten Fiala auf die Trage. Beim Abtransport standen die Spieler Spalier, das Publikum applaudierte und rief Fialas Namen.
Kanada gewann das Spiel mit 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) - doch nach dem Schock-Moment in der Schlussphase wurde das Sportliche zur Nebensache.