Hotel statt Olympisches Dorf: Kanadas Eishockey-Stars ziehen um

SID 10.02.2026 • 14:20 Uhr Laut einem Medienbericht verlassen Connor McDavid und Co. das Olympische Dorf nach nur wenigen Nächten - für mehr Luxus.

Spartanisch eingerichtetes Zweibettzimmer oder doch lieber Room Service? Für Kanadas Eishockey-Stars scheint die Entscheidung nach nur wenigen Nächten in Mailand gefallen zu sein.

Wie nordamerikanische Medien berichten, will das Team um NHL-Superstar Connor McDavid vom Olympischen Dorf ins Hotel umziehen.

Kanada peilt Olympia-Gold an

„Ich glaube nicht, dass das als Beleidigung oder ähnliches verstanden werden sollte“, sagte Torwart Logan Thompson am Montag dem Portal Sportsnet: „Wir wollen Gold gewinnen und uns die besten Chancen dafür sichern.“

Die Kanadier, die mit Stars wie McDavid, Nathan MacKinnon oder Sidney Crosby nach Mailand gereist sind, gelten beim hochkarätig besetzten Turnier gemeinsam mit den USA als Topfavoriten auf Gold. Das US-Team soll entschieden haben, im Dorf zu bleiben.

„Ich amüsiere mich prächtig mit den anderen Sportlern, spiele Karten und schaue mir Wettkämpfe an“, sagte Matthew Tkachuk: „Es ist eine unglaubliche Erfahrung.“