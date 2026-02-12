Kanadas Eishockey-Stars holen lockeren Auftaktsieg

SID 12.02.2026 • 19:08 Uhr Der Mitfavorit gibt sich gegen Tschechien keine Blöße.

Mitfavorit Kanada ist mit einem lockeren Sieg in das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen gestartet. Die mit zahlreichen NHL-Profis gespickte Auswahl um die Stars Connor McDavid und Sidney Crosby gewann ihr Auftaktspiel gegen Tschechien 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Vor der Schweiz und Frankreich führt das Team von Jon Cooper die Gruppe A an.

McDavid und Crosby kamen am Donnerstag in Mailand auf viel Eiszeit und glänzten mit gemeinsam fünf Assists. Die Tore erzielten Macklin Celebrini (20.), Mark Stone (27.), Bo Horvat (38.), Nathan MacKinnon (48.) und Nick Suzuki (54.).