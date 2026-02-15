Olympia 2026: Deutschland sicher Gruppenzweiter

SID 15.02.2026 • 22:05 Uhr Die Eishockey-Auswahl um Leon Draisaitl profitiert von der Niederlage der Letten.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch bei einer Niederlage im Vorrundenfinale bei den Olympischen Winterspielen gegen die USA Platz zwei sicher, ein Sieg würde sogar den Gruppensieg und den direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis würde somit den Umweg über die Qualifikation für die Runde der letzten acht umgehen.

Die deutsche Auswahl profitierte vom 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)-Erfolg Dänemarks über Lettland. Im Falle einer Niederlage gegen die US-Amerikaner am späteren Sonntagabend liegt Deutschland damit im Dreiervergleich der Gruppe C gegenüber den punktgleichen Dänen und Letten aufgrund der besseren Tordifferenz vorn und ist sicher Zweiter.

Mit einem überraschenden Sieg gegen Goldfavorit USA würde Deutschland dank des gewonnenen direkten Vergleichs mit dem US-Team gar auf Rang eins springen. Bei einer Niederlage wäre die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) drittbester Gruppenzweiter und würde damit in der Viertelfinal-Qualifikation auf Frankreich treffen.

Die Franzosen schlossen die Gruppe A punktlos und mit einer Tordifferenz von 5:20 als Letzter ab. Schlechter war nur Gastgeber Italien (0/4:19).